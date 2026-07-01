При пожаре в Тольятти эвакуированы и спасены 25 человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области