В Сызрани обсудили планы развития транспортной инфраструктуры региона до 2036 года

В Сызрани состоялась стратегическая сессия "Модернизация транспортной инфраструктуры, повышение качества дорог до 2036 года". Мероприятие прошло в рамках общественных обсуждений Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года ("Самара-450").
Участниками сессии стали представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы городского округа Сызрань. В ходе работы были рассмотрены три ключевых направления: реализация дорожной деятельности, обновление общественного транспорта и цифровизация отрасли.
Открывая деловую часть, Сергей Неретин представил доклад о ходе реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он отметил, что в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 140,58 км автомобильных дорог, объем финансирования составляет 8,1 млрд рублей. Особое внимание уделяется искусственным сооружениям: на региональной сети расположено 478 мостов, в этом году запланирован ремонт 17 из них.
В продолжение темы модернизации инфраструктуры участники перешли к обсуждению обновления подвижного состава. В блоке пассажирских перевозок руководитель управления Александр Рыбкин доложил, что за последние пять лет в регионе обновлено более 1000 единиц транспорта. В 2026 году уже поставлен 31 трамвайный вагон "Львенок" для Самары и 13 автобусов для Сызрани. До 2029 года планируется ежегодно приобретать около 200 единиц транспорта. В регионе внедряется модель "нетто-контрактов": на эти цели в 2026 году направлено порядка 2,99 млрд рублей. Ежемесячно услугами льготного проезда пользуются около 165 тысяч жителей. В планах до 2030 года — сохранение действующих льгот и внедрение единого проездного билета.
Не менее важным направлением, позволяющим повысить эффективность всей транспортной системы, стала цифровизация. Начальник управления ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Талдыкин рассказал о развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая охватывает дорожную сеть агломерации и включает 404 светофорных объекта, 1210 детекторов транспорта, 150 видеокамер и 7 метеостанций. Внедрение ИТС позволяет синхронизировать светофоры, сокращая время проезда. Особый интерес вызвал чат-бот "Светофоры Самарской области", благодаря которому обращения горожан отрабатываются в течение 8 часов. Это сократило количество жалоб в министерство более чем в два раза.
Завершая обсуждение, участники обратились к локальной повестке. Глава Сызрани Сергей Володченков акцентировал внимание на уникальном географическом положении города, который находится на пересечении шести железнодорожных направлений, федеральных и региональных автодорог, вблизи нового моста через Волгу.
"Всё это определяет вектор развития города как транспортно-логистического центра, — отметил он. — У нас есть перспективные площадки для инвестиций, в том числе территория в 86 гектаров с возможностью расширения. Здесь можно увязать морские, железнодорожные и автомобильные перевозки".
В 2025 году в Сызрани отремонтировано почти 15 км дорог, 17 дворовых территорий и 20 внутриквартальных проездов. На эти цели направлен 1 млрд рублей — беспрецедентная сумма для города. Однако для реконструкции мостов, по словам главы, необходима поддержка региона.
"Сессия прошла результативно. Для Сызрани главное — мы в теме: 1 млрд на дороги уже работает, 13 новых автобусов вышли на маршруты, чат-бот по светофорам реально снизил жалобы. Географию города наконец видят как наш актив — статус транспортного хаба закреплён. По мостам нужна детализация, но стратегия задаёт верный курс. Регион показывает цифры, а не обещания — это внушает уверенность", — отметил депутат Думы г. о. Сызрань Сергей Прокофьев.
Подводя итоги сессии, Сергей Неретин обозначил стратегические ориентиры развития отрасли: "Наша ключевая задача — ликвидация инфраструктурных ограничений. К 2030 году мы должны достичь показателя в 60% нормативного состояния региональных дорог и 85% — в Самарско-Тольяттинской агломерации. Для этого в ближайшие пять лет планируется привести в порядок не менее 1500 км трасс. Также мы продолжаем работу по безопасности: в этом году совместно с ГАИ реализуется 243 инженерных мероприятия, направленных на сокращение очагов аварийности".
Участники сессии подтвердили нацеленность на выполнение этих показателей, направленных на повышение мобильности населения и создание комфортного пространства для жизни в Самарской области.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово