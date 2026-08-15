В Сызрани обсудили планы развития транспортной инфраструктуры региона до 2036 года

В Сызрани состоялась стратегическая сессия "Модернизация транспортной инфраструктуры, повышение качества дорог до 2036 года". Мероприятие прошло в рамках общественных обсуждений Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года ("Самара-450").

Участниками сессии стали представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы городского округа Сызрань. В ходе работы были рассмотрены три ключевых направления: реализация дорожной деятельности, обновление общественного транспорта и цифровизация отрасли.

Открывая деловую часть, Сергей Неретин представил доклад о ходе реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он отметил, что в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 140,58 км автомобильных дорог, объем финансирования составляет 8,1 млрд рублей. Особое внимание уделяется искусственным сооружениям: на региональной сети расположено 478 мостов, в этом году запланирован ремонт 17 из них.

В продолжение темы модернизации инфраструктуры участники перешли к обсуждению обновления подвижного состава. В блоке пассажирских перевозок руководитель управления Александр Рыбкин доложил, что за последние пять лет в регионе обновлено более 1000 единиц транспорта. В 2026 году уже поставлен 31 трамвайный вагон "Львенок" для Самары и 13 автобусов для Сызрани. До 2029 года планируется ежегодно приобретать около 200 единиц транспорта. В регионе внедряется модель "нетто-контрактов": на эти цели в 2026 году направлено порядка 2,99 млрд рублей. Ежемесячно услугами льготного проезда пользуются около 165 тысяч жителей. В планах до 2030 года — сохранение действующих льгот и внедрение единого проездного билета.

Не менее важным направлением, позволяющим повысить эффективность всей транспортной системы, стала цифровизация. Начальник управления ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Талдыкин рассказал о развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая охватывает дорожную сеть агломерации и включает 404 светофорных объекта, 1210 детекторов транспорта, 150 видеокамер и 7 метеостанций. Внедрение ИТС позволяет синхронизировать светофоры, сокращая время проезда. Особый интерес вызвал чат-бот "Светофоры Самарской области", благодаря которому обращения горожан отрабатываются в течение 8 часов. Это сократило количество жалоб в министерство более чем в два раза.

Завершая обсуждение, участники обратились к локальной повестке. Глава Сызрани Сергей Володченков акцентировал внимание на уникальном географическом положении города, который находится на пересечении шести железнодорожных направлений, федеральных и региональных автодорог, вблизи нового моста через Волгу.

"Всё это определяет вектор развития города как транспортно-логистического центра, — отметил он. — У нас есть перспективные площадки для инвестиций, в том числе территория в 86 гектаров с возможностью расширения. Здесь можно увязать морские, железнодорожные и автомобильные перевозки".

В 2025 году в Сызрани отремонтировано почти 15 км дорог, 17 дворовых территорий и 20 внутриквартальных проездов. На эти цели направлен 1 млрд рублей — беспрецедентная сумма для города. Однако для реконструкции мостов, по словам главы, необходима поддержка региона.

"Сессия прошла результативно. Для Сызрани главное — мы в теме: 1 млрд на дороги уже работает, 13 новых автобусов вышли на маршруты, чат-бот по светофорам реально снизил жалобы. Географию города наконец видят как наш актив — статус транспортного хаба закреплён. По мостам нужна детализация, но стратегия задаёт верный курс. Регион показывает цифры, а не обещания — это внушает уверенность", — отметил депутат Думы г. о. Сызрань Сергей Прокофьев.

Подводя итоги сессии, Сергей Неретин обозначил стратегические ориентиры развития отрасли: "Наша ключевая задача — ликвидация инфраструктурных ограничений. К 2030 году мы должны достичь показателя в 60% нормативного состояния региональных дорог и 85% — в Самарско-Тольяттинской агломерации. Для этого в ближайшие пять лет планируется привести в порядок не менее 1500 км трасс. Также мы продолжаем работу по безопасности: в этом году совместно с ГАИ реализуется 243 инженерных мероприятия, направленных на сокращение очагов аварийности".

Участники сессии подтвердили нацеленность на выполнение этих показателей, направленных на повышение мобильности населения и создание комфортного пространства для жизни в Самарской области.