Жителям Самарской области доступна онлайн-игра от МТС об инклюзии и борьбе со стереотипами

МТС открывает доступ к онлайн-версии "ИгрAI и действуй вне стереотипов" — первой в России реалити-игры об инклюзивной культуре. Пройдя по ссылке, пользователи в интерактивном формате от лица одного из трех героев смогут исследовать жизненный и карьерный путь представителей разных инклюзивных групп. Игроки сначала познакомятся с героями как с личностями, а только потом — с их особенностями, в жизни часто бывает наоборот.
"ИгрAI и действуй вне стереотипов" в легкой форме обучает навыкам инклюзивного мышления и лидерства, помогает выстроить корректную коммуникацию и переосмыслить собственные шаблоны и стереотипы. По сюжету игроки вместе с героями из будущего путешествуют сквозь время, чтобы увидеть, как стереотипы влияют на жизнь, решения и технологии. У каждого героя своя история, включающая восемь заданий. У Вики, Егора и Майи своя инклюзивная особенность, но авторы игры намеренно выстроили сюжет так, чтобы сначала игрок узнавал их как личностей — с характером, историей, целями. Это меняет саму оптику: талант, компетенции и личные качества становятся главными особенностями, определяющими человека.
В МТС в игру в разных форматах — онлайн и настольном — сыграли более четырех тыс. сотрудников: они приняли свыше 150 тыс. решений в 248 кейсах и этических дилеммах об инклюзии. МТС провела опрос среди этих сотрудников, которые и рекомендовали игру для более широкой аудитории. По данным исследования компании, в котором участвовали 7,5 тыс. сотрудника компании, 97% из них понимают ценность инклюзивной культуры и готовы работать в одной команде с представителями инклюзивных групп. В компании работает Группа по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности. В ее задачи входит создание многообразных команд и безопасной психологической среды, а также внедрение образовательных инициатив. В МТС проводятся обучающие программы в сфере инклюзии для руководителей, рекрутеров и HR-специалистов, которые осваивают навыки корректной коммуникации, эффективного взаимодействия с представителями уязвимых групп, сопровождения процессов трудоустройства и адаптации.
"МТС запустила игровой проект для сближения людей с разными интересами и особенностями, ведь каждый человек смотрит на мир через призму исключительно собственного опыта. "ИгрAI и действуй вне стереотипов" позволяет изучить иной опыт и увидеть реальность под другим углом. В МТС работает около 60 тыс. сотрудников, и успех компании определяется не знаниями и навыками одного человека, а прежде всего результатами команды. В ДНК корпоративной культуры МТС — делиться накопленным опытом по созданию эффективных разнообразных команд и инклюзивными практиками", — отмечает вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово