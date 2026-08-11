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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил решение, избавляющее одной кнопкой от массовых рекламных звонков

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Билайна теперь могут перевести массовые рекламные звонки на голосового ассистента. Подключить решение можно одной кнопкой в мобильном приложении оператора (12+).

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Маркетинговые обзвоны остаются одной из самых раздражающих форм взаимодействия различных компаний с клиентами. За годы использования одного номера телефона человек оставляет его десяткам организаций — банкам, магазинам, клиникам, службам доставки, программам лояльности и другим сервисам. Многие предложения со временем теряют актуальность, однако звонки продолжают поступать.

Билайн по умолчанию защищает клиентов от спама и мошенников. И новое решение стало следующим этапом развития этой заботы. Клиенты Билайна теперь могут легко избавить себя от навязчивых рекламных звонков даже от компаний, которым ранее сами оставляли свой номер телефона или давали согласие на получение маркетинговых коммуникаций. Такие звонки являются законными, поэтому не относятся к спаму или мошенничеству и не попадают под блокировку сервисами защиты.

В отличие от механизма полного отказа от массовых автоматизированных вызовов решение Билайна предлагает более гибкий подход: пользователь не отвлекается на рекламные звонки в момент их поступления, но при этом сохраняет возможность посмотреть в мобильном приложении и послушать, кто и зачем звонит. После активации такие вызовы автоматически принимает голосовой ассистент, а пользователь в любое удобное время может ознакомиться с ними в мобильном приложении.

"Сегодня клиенты хотят не просто сократить количество нежелательных звонков, а самостоятельно управлять тем, как компании связываются с ними. Одним важно полностью отказаться от подобных коммуникаций, другие не хотят пропустить действительно полезную информацию. Поэтому мы создали решение, берущее на себя рутинную обработку массовых рекламных звонков. Так у пользователя появляется возможность самостоятельно решить, какие коммуникации заслуживают его внимания", — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

При переносе номера в Билайн решение предоставляется бесплатно. Для действующих и клиентов с новым номером в Билайне стоимость услуги составляет 100 рублей. Она действует в течение двух месяцев. Управлять услугой можно в мобильном приложении Билайн.

Подробнее об услуге и ограничениях на сайте beeline.ru.

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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