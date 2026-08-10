МТС прокачала связь на участке трассы М-5 в Сергиевском районе

ПАО "МТС" запустила дополнительное телеком-оборудование на участке федеральной автодороги М5 на участке "Черновка — Суходол". Еще две базовые станции были выведены в эфир на федеральной трассе в соседнем Исаклинском районе. Это позволило обеспечить бесшовным покрытием сети 4G отрезок трассы протяженностью более 25 километров.

Реализация проекта позволила обеспечить качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом значительную территорию трассы, где ранее было только покрытие 2G. Расширение покрытия сети в этой локации особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов: стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, цифровыми государственными сервисами, банковскими приложениями, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

"Федеральная трасса М5 — это важный транспортный коридор, по которому проходят не только междугородние логистические маршруты, но и ежедневный путь жителей Сергиевского района. Мы обеспечили устойчивое голосовое покрытие и высокие скорости мобильного интернета на значительном отрезке пути, а также в селах, которые находятся неподалеку от трассы. Для жителей малых населенных пунктов вдоль магистрали мобильная связь — это важный инструмент работы, общения и доступа к цифровым сервисам", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.