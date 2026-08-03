Семь важных дел: какие привычки сделают неделю ярче

Когда мы говорим про дни недели, то обычно тепло относимся только к пятнице и субботе. Понедельник и вовсе слышит в свой адрес много нелестных слов, а среду сравнивают с "маленькой пятницей". Но что если мы скажем вам, что любой день недели может стать особенным?

Вместе с оператором Т2 собрали чек-лист из семи привычек, которые идеально получится вписать в свой недельный график. А заодно нашли способ внедрить их в свою жизнь раз и навсегда — так, что не захочется с ними расставаться.

Понедельник — время легально "заесть" переживания

После выходных организм еще не готов к подвигам, зато прекрасно готов к пицце, гранд-капучино и даже любимому десерту. Пусть первая маленькая радость недели будет съедобной — и речь не только про завтрак, но и про вкусный гастрономический поход в кафе после работы.

Вторник — день цифрового порядка

Рабочий ритм набрали, пора подумать и о виртуальном! Мы часто говорим о том, как важно жить в чистоте, но редко задумываемся, что чисто должно быть и в нашем цифровом пространстве. Вторник отлично подойдет и для того, чтобы провести полный чек безопасности своего смартфона, проверить подписки и даже позвонить тем, кто вам дорог! Ведь технологии стирают расстояния, даже когда между вами целые часовые пояса.

Среда — время для нового киношедевра

Середина недели словно создана для небольшой передышки. Например, для киносеанса — дома или на широком экране. Главное — не забыть попкорн и выгоду! Раньше такие будни были у абонентов Т2, а теперь они доступны всем с обновленной программой лояльности "Больше". Ею могут пользоваться абсолютно все, чтобы регулярно получать предложения дня. И среда — день "кино"! Выберите нестареющую классику или оцените новинки, и обязательно зайдите в программу "Больше" на следующий день, чтобы разбудить своего внутреннего шопоголика.

Четверг — день удачных находок

Говорят, что шопинг мешает финансовой грамотности. Мы не согласны! Если список покупок можно планировать, то и день, когда они совершаются, тоже можно выбрать заранее. Четверг для этого подходит идеально — ТЦ еще не переполнены, а атмосфера конца недели уже приближается. Запланировать на этот день можно как масштабные, так и ежедневные покупки.

Пятница — меньше спешки, больше комфорта

Последний рабочий день редко обходится без планов. Ворвавшись в вечер пятницы, не хочется терять ни минуты зря! Поэтому заходите в программу "Больше", где по пятницам вас будут ждать выгодные предложения в категории "транспорт" — например, скидки на такси и шеринг самокатов. Иногда позволить себе не торчать в пробке — хоть и маленькая, но роскошь.

Суббота — время для хобби

Пробовать что-то новое — не просто интересно, но и полезно. Наш мозг обожает новые задачи (даже если мы поначалу считаем их трудными). Введите в свою жизнь привычку пробовать что-то новое и увлекательное каждую субботу. Уютные инди-игры, безе ручной работы в духовке, зумба на йога-коврике — возможно, что-то из этого станет вашим новым увлечением на годы.

Воскресенье — день приятных сюрпризов

Начните этот день с одного важного, но одновременно простого вопроса: "Что хорошего я могу сделать для других сегодня?". И пусть это будут не крупные подарки, а небольшие жесты внимания — иногда и этого достаточно, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше. Т2 тоже любит сюрпризы, поэтому категория программы лояльности "Больше" в воскресенье — это всегда случайность. Становитесь участником программы уже сейчас и сделайте каждую свою неделю ярче. Как адвент-календарь, только в любое время года и без повода!

Обновленная программа лояльности доступна в приложении Т2 в разделе "Больше". Абоненту другого оператора нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Затем выбрать любой из офферов — для его активации будут начислены приветственные 50 ГБ.