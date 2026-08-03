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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Семь важных дел: какие привычки сделают неделю ярче

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Когда мы говорим про дни недели, то обычно тепло относимся только к пятнице и субботе. Понедельник и вовсе слышит в свой адрес много нелестных слов, а среду сравнивают с "маленькой пятницей". Но что если мы скажем вам, что любой день недели может стать особенным?

Фото: сгенерировано нейросетью

Вместе с оператором Т2 собрали чек-лист из семи привычек, которые идеально получится вписать в свой недельный график. А заодно нашли способ внедрить их в свою жизнь раз и навсегда — так, что не захочется с ними расставаться.

Понедельник — время легально "заесть" переживания

После выходных организм еще не готов к подвигам, зато прекрасно готов к пицце, гранд-капучино и даже любимому десерту. Пусть первая маленькая радость недели будет съедобной — и речь не только про завтрак, но и про вкусный гастрономический поход в кафе после работы.

Вторник — день цифрового порядка

Рабочий ритм набрали, пора подумать и о виртуальном! Мы часто говорим о том, как важно жить в чистоте, но редко задумываемся, что чисто должно быть и в нашем цифровом пространстве. Вторник отлично подойдет и для того, чтобы провести полный чек безопасности своего смартфона, проверить подписки и даже позвонить тем, кто вам дорог! Ведь технологии стирают расстояния, даже когда между вами целые часовые пояса.

Среда — время для нового киношедевра

Середина недели словно создана для небольшой передышки. Например, для киносеанса — дома или на широком экране. Главное — не забыть попкорн и выгоду! Раньше такие будни были у абонентов Т2, а теперь они доступны всем с обновленной программой лояльности "Больше". Ею могут пользоваться абсолютно все, чтобы регулярно получать предложения дня. И среда — день "кино"! Выберите нестареющую классику или оцените новинки, и обязательно зайдите в программу "Больше" на следующий день, чтобы разбудить своего внутреннего шопоголика.

Четверг — день удачных находок

Говорят, что шопинг мешает финансовой грамотности. Мы не согласны! Если список покупок можно планировать, то и день, когда они совершаются, тоже можно выбрать заранее. Четверг для этого подходит идеально — ТЦ еще не переполнены, а атмосфера конца недели уже приближается. Запланировать на этот день можно как масштабные, так и ежедневные покупки.

Пятница — меньше спешки, больше комфорта

Последний рабочий день редко обходится без планов. Ворвавшись в вечер пятницы, не хочется терять ни минуты зря! Поэтому заходите в программу "Больше", где по пятницам вас будут ждать выгодные предложения в категории "транспорт" — например, скидки на такси и шеринг самокатов. Иногда позволить себе не торчать в пробке — хоть и маленькая, но роскошь.

Суббота — время для хобби

Пробовать что-то новое — не просто интересно, но и полезно. Наш мозг обожает новые задачи (даже если мы поначалу считаем их трудными). Введите в свою жизнь привычку пробовать что-то новое и увлекательное каждую субботу. Уютные инди-игры, безе ручной работы в духовке, зумба на йога-коврике — возможно, что-то из этого станет вашим новым увлечением на годы.

Воскресенье — день приятных сюрпризов

Начните этот день с одного важного, но одновременно простого вопроса: "Что хорошего я могу сделать для других сегодня?". И пусть это будут не крупные подарки, а небольшие жесты внимания — иногда и этого достаточно, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше. Т2 тоже любит сюрпризы, поэтому категория программы лояльности "Больше" в воскресенье — это всегда случайность. Становитесь участником программы уже сейчас и сделайте каждую свою неделю ярче. Как адвент-календарь, только в любое время года и без повода!

Обновленная программа лояльности доступна в приложении Т2 в разделе "Больше". Абоненту другого оператора нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Затем выбрать любой из офферов — для его активации будут начислены приветственные 50 ГБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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