Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал "Смотри ЕГЭ" общей продолжительностью более 7 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом составила 66%.
В каждом помещении "Ростелеком" установил минимум две современные IP-камеры с высоким разрешением и качественной записью звука, резервные источники питания и коммутаторы. Экзамены прошли в более 66 тыс. аудиторий в 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также в зарубежных образовательных организациях в 53 странах мира. Видеонаблюдением также были охвачены более 270 региональных центров обработки информации (РЦОИ), где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО.
Охват помещений видеонаблюдением составил 100%, что обеспечило объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Все видеозаписи будут храниться в центрах обработки данных "Ростелекома" до 1 марта 2027 года. Доступ к трансляции и видеоархиву получили представители Рособрнадзора, РЦОИ, ситуационно-информационных центров, органов исполнительной власти и общественные наблюдатели.
За ходом экзаменов следили почти 15 тыс. зарегистрированных на портале "Смотри ЕГЭ" наблюдателей и искусственный интеллект, который анализировал поведение выпускников. В 22 регионах страны нейросеть в реальном времени анализировала видеопоток из 300 аудиторий, фиксируя использование средств связи и шпаргалок, а также вынос из аудиторий контрольно-измерительных материалов. Ежедневная офлайн-проверка охватывала архивы из тысячи аудиторий. Всего на портале было отмечено 16,2 тыс. нарушений, из которых одобрено 11,1 тыс., в том числе нейросеть "Ростелекома" отметила более 3 тыс. подозрительных действий, свыше 2 тыс. из которых подтвердили модераторы. Таким образом, эффективность работы ИИ составила 66%. Нейросеть продолжит выявление нарушений в дополнительном периоде экзаменов, который закончится 25 сентября 2026 года.
Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":
"Система видеонаблюдения "Ростелекома" построена на защищенных высокоскоростных оптических каналах связи и отечественном ПО. Технологии искусственного интеллекта, который мы применяем на ЕГЭ с 2020 года, значительно повышают объективность контроля и позволяют наблюдателям сосредоточиться на приоритетных задачах. Эффективность выявления нарушений 66% демонстрирует надежность наших решений и укрепляет доверие к экзаменационному процессу".
Круглосуточную сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ" обеспечил "Ростелеком Контакт-центр". Операторы обработали 38,5 тыс. обращений, поступивших по телефону бесплатной горячей линии в коде 8 800, и ответили на 3,6 тыс. писем, полученных по электронной почте.
Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":
"На протяжении всего периода наши операторы обеспечивали своевременную помощь каждому пользователю. Несмотря на увеличение количества обращений по сравнению с прошлым годом, мы сохранили качество сервиса. Голосовой бот с ИИ-модулем обработал более 70% входящих звонков, что позволило операторам сосредоточиться на сложных случаях. Среднее время ответа оператора не превышало нескольких секунд, время обработки почты — 2,5 минуты".
Для видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей "Ростелеком" использует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России и оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.