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Образование Общество

От образования до массового спорта: в Самарской области обсудили реализацию проектов выпускников "Школы героев"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпускники второго потока региональной образовательной программы "Школа героев" продолжают работать над проектами, которые создали совместно с наставниками. Программа реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы "Время героев".

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

АНОО ДПО "Таволга" организовала серию круглых столов, чтобы подвести промежуточные результаты проектов и определить точки роста. На встречи были приглашены представители органов исполнительной власти, муниципалитетов и экспертного сообщества.

"Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и "Таволга", реализуя программу "Школа героев", занимаются не только образовательной частью этой программы, но еще и частью, которая, наверное, самая сложная, длительная и непростая — это сопровождение проектов участников. Сейчас обсуждаем ход реализации проектов, уточняем, с что получается, что не получается, с какими вопросами участники столкнулись, в чем необходима помощь", — рассказал врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

Круглые столы провели вместе с профильными министерствами по проектам, направленным на поддержку граждан, возвращающихся с СВО, развитие образовательной и спортивной инфраструктуры, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

Выпускник "Школы героев", специалист Кадрового центра "Работа России" Самарской области Максим Баранович рассказал о реализации проекта "БПЛА и доврачебная помощь".

"Роль беспилотных аппаратов в жизни современного общества, в том числе и в гражданской жизни, возрастает с каждым днем. Беспилотники могут доставлять медицинские препараты или провизию людям, изолированным от внешнего мира в силу разных причин, например, в зоны стихийных бедствий или техногенных катастроф. Задача проекта — обучение ребят навыкам сборки и управления БПЛА. Кроме того, участники будут проходить строевую, тактическую подготовку, осваивать элементы боевых искусств, навыки тактической медицины", — прокомментировал Максим Баранович.

Участники выявили проблемные точки и определили меры поддержки для каждой инициативы. Принято решение о создании межведомственной рабочей группы для ускорения внедрения проектов.

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