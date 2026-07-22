"Я знаю, что дедушка с бабушкой умерли": в суде по делу Тарховых огласили показания ребенка

Во вторник, 21 июля, в Самарском областном суде на заседании по делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда и бабушки, продолжили допрос свидетелей обвинения. На заседании были оглашены показания малолетнего Маора — сына подсудимой, данные им 6 февраля 2025 года.

По словам мальчика, у него добрая мама. Она его никогда не наказывает, ругается только с бабушкой. Новый год он встречал с няней на их квартире. Мамы долго не было, так как она уезжала в командировку, а вернувшись, она не привезла ему никаких подарков. Бабушка и дедушка уезжали в командировку, когда он спал, и он не видел, как они собирали чемоданы.

Ранее на заседании опекунша мальчика Елена Братчикова рассказывала, что весной 2025 года ездила на кладбище с Маором. И пока она возлагала цветы на могилы родственников, ребенок ждал ее в машине. Вернувшись, она застала его в слезах.

— Что случилось?

— Я знаю, что дедушка с бабушкой умерли.

— Кто тебе это сказал?

— Я сам чувствую…

Показания также дала племянница погибшего экс-мэра, которая сообщила, что 28 декабря дядя не поздравил ее с днем рождения, затем не ответил на ее поздравления с наступающим Новым 2025 годом. Лишь сухие СМСки: "Спасибо. ВАТ". Все это было для него не свойственно, и она несколько раз звонила его жене, которая не брала трубку, а затем их телефоны были отключены.

Началось с жалобы на мать: стало известно, что предшествовало убийству Тарховых Процесс по делу об убийстве четы Тарховых сейчас находится на стадии предъявления прокурором доказательств вины подсудимой. Последняя заявила, что даст показания только после оглашения всех улик, собранных по факту смерти ее бабушки и деда. На данный момент допрошено около двух десятков свидетелей, со слов которых складывается картина событий, предшествовавших убийству.

Женщина вспоминала последнее посещение родственников в январе 2024 года: за праздничным столом (3 января день рождения Виктора Тархова) дядя вспылил, когда она спросила о Екатерине. Гостья поняла, что дяде эта тема неприятна, и расспрашивать дальше не стала.

Также дала показания участковый терапевт, обслуживавшая Виктора и Наталью Тарховых. По словам врача, Тархова была в хорошей физической форме, всегда сопровождала мужа на прием к врачу и записывала все даваемые врачом рекомендации. У пациента не имелось таких заболеваний, от которых наступила бы внезапная смерть, даже передозировка выписанных препаратов не могла способствовать этому.





