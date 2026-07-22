"Я знаю, что дедушка с бабушкой умерли": в суде по делу Тарховых огласили показания ребенка

Во вторник, 21 июля, в Самарском областном суде на заседании по делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда и бабушки, продолжили допрос свидетелей обвинения. На заседании были оглашены показания малолетнего Маора — сына подсудимой, данные им 6 февраля 2025 года.
По словам мальчика, у него добрая мама. Она его никогда не наказывает, ругается только с бабушкой. Новый год он встречал с няней на их квартире. Мамы долго не было, так как она уезжала в командировку, а вернувшись, она не привезла ему никаких подарков. Бабушка и дедушка уезжали в командировку, когда он спал, и он не видел, как они собирали чемоданы.
Ранее на заседании опекунша мальчика Елена Братчикова рассказывала, что весной 2025 года ездила на кладбище с Маором. И пока она возлагала цветы на могилы родственников, ребенок ждал ее в машине. Вернувшись, она застала его в слезах.
— Что случилось?
— Я знаю, что дедушка с бабушкой умерли.
— Кто тебе это сказал?
— Я сам чувствую…
Показания также дала племянница погибшего экс-мэра, которая сообщила, что 28 декабря дядя не поздравил ее с днем рождения, затем не ответил на ее поздравления с наступающим Новым 2025 годом. Лишь сухие СМСки: "Спасибо. ВАТ". Все это было для него не свойственно, и она несколько раз звонила его жене, которая не брала трубку, а затем их телефоны были отключены.
Женщина вспоминала последнее посещение родственников в январе 2024 года: за праздничным столом (3 января день рождения Виктора Тархова) дядя вспылил, когда она спросила о Екатерине. Гостья поняла, что дяде эта тема неприятна, и расспрашивать дальше не стала.
Также дала показания участковый терапевт, обслуживавшая Виктора и Наталью Тарховых. По словам врача, Тархова была в хорошей физической форме, всегда сопровождала мужа на прием к врачу и записывала все даваемые врачом рекомендации. У пациента не имелось таких заболеваний, от которых наступила бы внезапная смерть, даже передозировка выписанных препаратов не могла способствовать этому.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???