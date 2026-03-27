Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

В приемном покое районной больницы Пестравского района в феврале 2026 г. пациентка, в состоянии алкогольного опьянения, допустила оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес медработника.
Прокуратура возбудила в отношении гражданки административное дело по статье "Оскорбление", сообщает областное ведомство.
По результатам рассмотрения материалов дела женщина привлечена судом к ответственности и оштрафована на 3 000 рублей.
