Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

В приемном покое районной больницы Пестравского района в феврале 2026 г. пациентка, в состоянии алкогольного опьянения, допустила оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес медработника.

Прокуратура возбудила в отношении гражданки административное дело по статье "Оскорбление", сообщает областное ведомство.

По результатам рассмотрения материалов дела женщина привлечена судом к ответственности и оштрафована на 3 000 рублей.