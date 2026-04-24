Обвиняемый в налоговых преступлениях Яков Петерсель останется под стражей

Суд в Самаре подтвердил арест Я. Петерселя, соучредителя компании ООО "НТЭК "Сила Сибири". Мужчину обвиняют в экономических преступлениях, сообщила пресс-служба областного суда.
С 2022 г. Петерсель находился за границей, скрываясь от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Весной 2026 г. мужчина вернулся в Россию и был задержан прямо в аэропорту Самары.
Суд решил заключить его под стражу на 2 месяца, срок начинается с момента задержания.
Адвокат пытался обжаловать это решение, но Самарский областной суд не нашел причин его отменять. Судьи посчитали, что все было сделано по закону.
