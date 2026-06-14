Вероника Ганчурина выиграла первенство России по рукопашному бою

В Калуге состоялось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из 50 регионов страны.
Спортсменка из Самарской области Вероника Ганчурина, воспитанница тренера В. В. Цибарта, уверенно взяла верх во всех своих поединках и заняла первое место.
В общем зачете сборная команда Самарской области заняла 13 место среди 50 команд.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?