Вероника Ганчурина выиграла первенство России по рукопашному бою

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В Калуге состоялось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из 50 регионов страны.