"Тольяттиазот" поддержал всероссийские соревнования по самбо

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" выступил генеральным партнером XII всероссийских командных соревнований по самбо, которые прошли в Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В турнире на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы Евгения Исаева приняли участие восемь юношеских коллективов 2012–2014 годов рождения. Спортсмены представляли семь регионов Приволжского и Южного федеральных округов: Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую и Оренбургскую область, Пермский край, а также Чувашскую Республику.

Самарская область на правах принимающей стороны выставила сразу две команды: региональную сборную самбистов из городов Тольятти, Самары, Сызрани, Отрадного и отдельную команду "хозяев" турнира — спортсменов из Тольятти. Соревнования проходили в формате "стенка на стенку".

В числе организаторов мероприятия — Всероссийская и Самарская областная Федерации самбо, департамент физической культуры и спорта администрации Тольятти, городская общественная организация "Федерация дзюдо и самбо". Именитый спортсмен, на призы которого проводился турнир, является воспитанником тольяттинской школы самбо, поэтому лично следил за ходом соревнований.

По итогам круговой системы схваток победителем стала команда из Самарской области.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Поддержка спорта — это важная часть социальной политики "Тольяттиазота". Компания традиционно развивает спорт в регионе присутствия, а также пропагандирует здоровый образ жизни среди сотрудников. На ТОАЗе сформировано более 10 корпоративных команд по разным дисциплинам, начиная от баскетбола до особо популярного сейчас киберспорта. Успехи спортсменов, как ТОАЗа, так и города, мы транслируем общественности, тем самым мотивируя на активное времяпрепровождение и занятия физической культурой".

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

