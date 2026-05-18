16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Самарской области утвердил отставку своего зама Дмитрия Яковлева В Самарской области супругов поощрят знаком "Родительская доблесть" Врио замгубернатора Самарской области Дмитрия Яковлева наградят за общественно полезную деятельность Вячеслав Федорищев: "Необходимо выходить на гораздо большее количество проектов КРТ" Министр градостроительной политики Самарской области уходит в отставку

Облправительство Власть и политика

Губернатор Самарской области утвердил отставку своего зама Дмитрия Яковлева

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покидает свой пост. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании в понедельник, 18 мая.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Мы прощаемся с Дмитрием Николаевичем. Но он остается пока председателем общественного совета клуба "Крылья Советов": будет проводить работу с командой до завершения сезона", — сказал глава региона и вручил своему теперь уже бывшему заму почетный знак "За служение людям".

До переезда в Самару Дмитрий Яковлев, как и Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области. Он занимал пост министра спорта. В Самарской области чиновник возглавлял администрацию губернатора, но его сменил на этой работе Антон Емельяненко. Сам Яковлевв продолжил работу в качестве заместителя губернатора. При этом с января 2025 года он возглавляет совет директоров ПФК "Крылья Советов". 

Слухи об отставке Дмитрия Яковлева появились в начале мая. Однако официального подтверждения по этому поводу не было до сегодняшнего дня. Дальнейшие карьерные планы чиновника пока неизвестны. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31