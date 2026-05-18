Губернатор Самарской области утвердил отставку своего зама Дмитрия Яковлева

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покидает свой пост. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании в понедельник, 18 мая.
"Мы прощаемся с Дмитрием Николаевичем. Но он остается пока председателем общественного совета клуба "Крылья Советов": будет проводить работу с командой до завершения сезона", — сказал глава региона и вручил своему теперь уже бывшему заму почетный знак "За служение людям".
До переезда в Самару Дмитрий Яковлев, как и Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области. Он занимал пост министра спорта. В Самарской области чиновник возглавлял администрацию губернатора, но его сменил на этой работе Антон Емельяненко. Сам Яковлевв продолжил работу в качестве заместителя губернатора. При этом с января 2025 года он возглавляет совет директоров ПФК "Крылья Советов".
Слухи об отставке Дмитрия Яковлева появились в начале мая. Однако официального подтверждения по этому поводу не было до сегодняшнего дня. Дальнейшие карьерные планы чиновника пока неизвестны.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???