Губернатор Самарской области утвердил отставку своего зама Дмитрия Яковлева

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покидает свой пост. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании в понедельник, 18 мая.

"Мы прощаемся с Дмитрием Николаевичем. Но он остается пока председателем общественного совета клуба "Крылья Советов": будет проводить работу с командой до завершения сезона", — сказал глава региона и вручил своему теперь уже бывшему заму почетный знак "За служение людям".

До переезда в Самару Дмитрий Яковлев, как и Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области. Он занимал пост министра спорта. В Самарской области чиновник возглавлял администрацию губернатора, но его сменил на этой работе Антон Емельяненко. Сам Яковлевв продолжил работу в качестве заместителя губернатора. При этом с января 2025 года он возглавляет совет директоров ПФК "Крылья Советов".

Слухи об отставке Дмитрия Яковлева появились в начале мая. Однако официального подтверждения по этому поводу не было до сегодняшнего дня. Дальнейшие карьерные планы чиновника пока неизвестны.