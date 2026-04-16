16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облправительство Власть и политика

Депутат Госдумы Виктор Казаков: "МСУ меняется в лучшую сторону"

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мероприятие прошло в Тольятти с участием депутата Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области Виктора Казакова, участника федеральной кадровой программы "Время героев", генерального директора "НПЦ БАС Самара" Константина Яшина, глав и председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов, глав поселений. Членами ассоциации являются все муниципальные образования Самарской области.

"Сегодня я вижу, насколько изменилась ситуация. Местное самоуправление продолжает развиваться в лучшую сторону. Я вижу чуткое отношение администрации области к местному самоуправлению, к людям, которые здесь работают", — отметил депутат Государственной думы Виктор Казаков.

Вячеслав Федорищев обозначил участникам Совета муниципальных образований ключевые задачи совместной работы: "Самое главное для нас — вместе отрабатывать единый подход к решению тех проблем и задач, которые перед нами стоят".

Первый приоритет — это поддержка участников специальной военной операции.

"У нас эта работа поставлена давно, очень правильно, я знаю по многим примерам, когда трудности, которые возникают в нашей жизни у семей участников СВО, у наших ребят, решались благодаря вашей личной инициативе. Прошу здесь не сбавлять усилия", — подчеркнул губернатор.

Второе не менее важное направление — обеспечение сбалансированности бюджета и экономической стабильности. "Бюджет Самарской области 2026 года и последующих периодов стабилен, сбалансирован, мы имеем возможность при любом сценарии развития событий обеспечивать все наши социальные обязательства, — сказал глава региона. — Но сейчас мы более внимательно относимся к нашим расходам. Ключевые решения приняты, мною подписан указ о бюджетной консолидации. Там очень простые вещи изложены. Не срезать все подряд, а по-умному распоряжаться средствами, приоритеты расставлять, исходя из социальных обязательств, из важнейшего направления обеспечения безопасности нашего региона и социального развития".

Расходование средств должно стать более эффективным. Третье — это подготовка к празднованию Дня Победы и чествование ветеранов.

"Мы можем вместе с вами принимать решения относительно масштаба массовых мероприятий исходя из вопросов обеспечения безопасности. Но внимание, забота, поддержка ветеранов должны только наращиваться", — считает Вячеслав Федорищев.

Еще один важный приоритет — проактивность и пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности, учитывая попытки противника дестабилизировать обстановку.

Губернатор поблагодарил участников мероприятия за работу: "У вас работа сложнейшая. Но я точно знаю, что те, кто работает, по-настоящему воспринимают это как правильную, благодарную, благородную миссию. Причем на всех уровнях, но на муниципальном это особенно чувствуется. Я вам желаю, чтобы в работе всегда был драйв. Было настоящее желание менять жизнь вокруг к лучшему, настоящее желание развиваться — и личностно, и как коллектив".

Он поздравил всех с наступающим праздником — Днем местного самоуправления, который установлен указом президента РФ Владимира Путина и будет отмечаться 21 апреля. Также вручил отличившимся работникам системы МСУ награды: почетное звание "Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области", почетные знаки губернатора Самарской области "За служение людям", "За заслуги в наставничестве", "За содействие Вооруженным Силам РФ" III степени, почетные грамоты и благодарности.

"Местное самоуправление — это база, на которой держится вся власть. В свою очередь, Ассоциация — не просто площадка для встреч. Это реальный механизм, который помогает муниципалитетам обмениваться опытом, решать общие проблемы и выходить с инициативами на региональный и федеральный уровень. Как депутат Государственной думы я знаю: многие полезные законы начинали свой путь именно здесь, в таких советах. Без обратной связи с мест, без понимания реальной ситуации на земле любое решение будет пустым. Поэтому поддержка муниципального самоуправления, развитие его кадрового и финансового потенциала — один из приоритетов "Единой России", — отметил депутат Госдумы Виктор Казаков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3