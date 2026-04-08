Восстановление прав дольщиков, анализ объектов газоснабжения, индексация мер соцподдержки: состоялось заседание правительства Самарской области

Во вторник, 7 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области под председательством первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

На заседании был рассмотрен ряд социально-значимых вопросов. Областным кабинетом министров утвержден проект постановления регионального правительства "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области и утверждении порядка восстановления прав требований граждан — участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, дом 9И". Будут восстановлены права граждан-участников долевого строительства 127 жилых помещений в проблемном объекте недобросовестного застройщика.

"Пострадавшим участникам долевого строительства будет выплачена денежная компенсация с последующей передачей таких жилых помещений пострадавшим гражданам, фактически проживающим в доме. Кроме того, губернатором Вячеславом Федорищевым была достигнута договоренность с ПАО "Промсвязьбанк" о передаче еще 63 квартир безвозмездно в пользу участников долевого строительства на основании порядка реализации непрофильных активов банка-дольщика, — сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин. — Таким образом, в Тольятти будет закрыт вопрос о восстановлении прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков".

На заседании облправительства одобрен разработанный министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области нормативно-правовой акт, необходимый для реализации мероприятий по разработке целевого (прогнозного) топливно-энергетического баланса, схем газоснабжения и газификации, схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, существующих и планируемых объектов на территории Самарской области. "Топливно-энергетический баланс служит инструментом для анализа, планирования и управления энергетическими ресурсами региона, его актуализацию необходимо проводить один раз в 5 лет", — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань.

Схемы газоснабжения и газификации Самарской области и схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, будут разрабатываться совместно с газораспределительными организациями и муниципальными образованиями. В итоге они отразят текущее состояние газовой отрасли в регионе и перспективное развитие системы газоснабжения. Благодаря этой работе будут определены объемы потребления газа, источники снабжения ресурсами в каждом муниципальном образовании, магистральные и распределительные сети, спланированы мероприятия по строительству и реконструкции газораспределительной системы и объектов газового хозяйства на территории Самарской области.

"Мы начали наводить порядок в вопросах, связанных с газификацией — создании схем газоснабжения и газификации, регистрации объектов, оформлении земельных участков под ними. В этом году впервые заложили на эти цели более 70 млн рублей, — отметил Виталий Шабалатов. — Прошу всех глав городов и районов максимально ответственно отнестись к поставленным задачам".

Областным кабинетом министров утвержден региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Самарской области, используемый при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Региональный стандарт стоимости ЖКУ подлежит пересмотру в случае изменения тарифов на коммунальные ресурсы и размера платы за наем и содержание жилых помещений. С начала текущего года изменился минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области. Также увеличена ставка налога на добавленную стоимость, в связи с чем пересмотрены тарифы на коммунальные услуги.

Кроме того, в отдельных муниципальных образованиях пересмотрена плата за пользование и содержание жилых помещений с 1 января текущего года, а в Кинеле и м.р. Большеглушицкий — с 1 февраля.

Таким образом, в связи с повышением платежей граждан за коммунальные услуги пересчитываются и меры социальной поддержки населению. Субсидии предоставляются в случае, если расходы граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.