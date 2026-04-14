16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка Самарским застройщикам рекомендовано увеличить темпы возведения жилья Александр Фетисов покидает правительство Самарской области Восстановление прав дольщиков, анализ объектов газоснабжения, индексация мер соцподдержки: состоялось заседание правительства Самарской области В Самарской губернской думе обсудили организацию парковки у онкодиспансера

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 168
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Участники оценили складывающуюся гидрологическую обстановку и рассмотрели дополнительные меры для минимизации возможных последствий.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Правительство региона вместе с главами муниципалитетов держит на контроле объективную складывающуюся ситуацию. В оперативном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Самарской области ежедневно анализируются сводки, — сообщил глава региона. — За последние несколько дней ситуация незначительно изменилась. Ожидаем увеличения паводковых вод".

Отметим, что по поручению руководителя области в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы по контролю за паводковой обстановкой и взаимодействию с населением.
С докладом выступил и. о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он сообщил, что ведомством разработаны и доведены до органов местного самоуправления 11 моделей рисков.

"По состоянию на 14.00 сегодня фиксируем подтопление двух дачных участков: полуостров Копылово, СНТ "Гидромеханизатор", а также участок дороги, ведущий к городскому пляжу Новокуйбышевска, поселок Гранный", — доложил Алексей Степанов.

Как отметил и. о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, для обеспечения безопасности населения и минимизации возможных последствий подтоплений с 13 апреля на территории городов Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, а также Волжского и Красноярского муниципальных районов введен режим функционирования "Повышенная готовность". Данный режим, по его словам, введен и для Главного управления МЧС России по Самарской области.

Алексей Степанов акцентировал внимание на развертывании группировки сил. В муниципальных образованиях, где возможно подтопление: более 3300 человек и 800 единиц техники, включая 21 плавсредство. От МЧС — еще 1000 человек, 200 единиц техники и 15 плавсредств.

По итогам Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. Региональному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с главами городских округов и муниципальных районов поручено предусмотреть и обеспечить готовность техники для проведения инженерных работ на участках, наиболее подверженных подтоплению. Глава региона подчеркнул, что у каждого главы должно быть четкое понимание действий при наступлении неблагоприятных событий.

Министерству по региональной безопасности Самарской области поручено обеспечить готовность сил и средств государственного казенного учреждения "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям". Главам муниципалитетов — организовать работу временных гидропостов, проводить замеры ежедневно до стабилизации обстановки в 6, 12 и 18 часов с последующей передачей информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

Губернатор также поручил предусмотреть работу пунктов временного размещения на случай эвакуации населения. "Это крайняя мера, но тем не менее мы уже сейчас должны быть готовы", — акцентировал он. Кроме того, необходимо развернуть резервы материально-технических средств, организовать подвоз грунта для создания водных преград, обеспечить готовность мест для хранения имущества и отгона крупного рогатого скота на сельских территориях, подверженных подтоплению.

В ходе заседания Главному управлению МЧС России по Самарской области рекомендовано продолжить оповещение населения через все возможные каналы связи и взять на контроль сообщения, поступающие от жителей в единые дежурно-диспетчерские службы, а также в Центр управления регионом, где зачастую появляется первичная информация об обстановке.

"Работаем в ежечасном режиме, чтобы минимизировать последствия паводка и, в случае необходимости, своевременно помочь людям", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Отметим, что с учетом прогноза Федерального агентства водных ресурсов, в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой возможны подтопления низинных участков местности и дорог, расположенных в бассейнах рек Волга, Сок, Самара. Жителям отдельных районов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска и низинных территорий муниципальных районов Волжский, Красноярский, Кинельский рекомендуется воздержаться от пребывания на садово-дачных участках и территориях, попадающих в возможную зону подтопления.

Подробную информацию о паводковой ситуации можно получить в администрациях муниципальных образований и по единому номеру "112".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3