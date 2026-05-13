Врио замгубернатора Самарской области Дмитрия Яковлева наградят за общественно полезную деятельность

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о награждении временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Дмитрия Яковлева. Последнему полагается почетный знак "За служение людям".
Указ датирован 8 мая. В документе значится, что награждают Яковлева за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области.
Напомним, до переезда в Самару будущий вице-губернатор занимал пост министра спорта Тульской области. В Самарской области он возглавлял администрацию губернатора, но его сменил на этой работе Антон Емельяненко. Некоторое время Яковлев входил в состав президиума градсовета. Интересно, что 3 мая стало известно об утверждении нового состава совета директоров ПФК "Крылья Советов", в который вошел и Дмитрий Яковлев.
