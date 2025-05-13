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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области формирует новый градостроительный совет

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало проект указа губернатора о создании единого градостроительного совета. Судя по документу, создается новый совещательный орган на смену старому, который фактически не функционировал уже несколько лет.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В проекте указа говорится, что основными задачами совета являются:

  • формирование единой градостроительной политики и системных подходов в области градостроительной деятельности;
  • применение комплексного подхода при подготовке архитектурно-градостроительных решений;
  • содействие в решении вопросов межведомственного взаимодействия при реализации крупных проектов реновации на территории Самарской области;
  • подготовка рекомендаций соответствующим государственным органам и органам местного самоуправления по вопросам совершенствования архитектуры и градостроительного развития, сохранения памятников истории, культуры и архитектуры на территории региона;
  • обеспечение устойчивого развития территорий Самарской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов, требований безопасности территорий, инженерно-технических требований при осуществлении градостроительной деятельности;
  • качественное улучшение архитектурно-градостроительных и 
  • технико-экономических показателей рассматриваемых проектов строительства и реконструкции;
  • обеспечение соблюдения прав граждан и юридических лиц при реализации градостроительной политики в пределах своей компетенции.

Функциями совета станет рассмотрение: 

  • проектов схем территориального планирования Самарской области, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений, правил землепользования и застройки;
  • архитектурных решений объектов, расположенных в исторической части населенных пунктов;
  • проектов зданий, сооружений и их комплексов регионального и муниципального значения, а также финансируемых за счет средств федерального бюджета;
  • проектов объектов капитального строительства, оказывающих существенное влияние на внешний облик населенных пунктов, включая реконструкцию и реставрацию таких объектов;
  • проектов объектов капитального строительства регионального и муниципального значения, а также объектов, не являющихся недвижимыми, включая проекты благоустройства территории, планируемые к реализации на земельных участках, на которые не распространяются или не устанавливаются градостроительные регламенты;
  • других вопросов в сфере градостроительной и архитектурной деятельности;
  • осуществление анализа поступивших на рассмотрение совета вопросов, возникающих в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в процессе создания (развития) объектов социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур, и выработка рекомендаций относительно возможных или необходимых способов их решения.

 

Председателем совета станет губернатор Вячеслав Федорищев. Также в состав президиума войдут вице-губернатор Дмитрий Яковлев, заместитель председателя правительства Анастасия Сорокина, министр градостроительной политики Андрей Грачев и главный архитектор области Екатерина Семёнова. Будут в совете и другие министры, руководители профильных госучреждений, архитекторы, градозащитники. Посмотрите весь список.

Формирование нового градсовета, судя по всему, является частью градостроительной реформы, инициированной губернатором. На сегодняшний день есть, как минимум, одна тема для обсуждение - застройка территории ГПЗ-4. Когда застройщик Анатолий Давидюк вынес на обсуждение вопрос о строительстве небоскребов на этой площадке, градозащитники потребовали представить проект на градсовете при губернаторе. 

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