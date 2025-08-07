Вячеслав Федорищев посетил "Самарский бройлер"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с командой регионального правительства 7 августа работает в Кинель-Черкасском районе.

Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в районе и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.

Следующей точкой визита стало посещение птицеводческого комплекса ООО "Самарский бройлер".

В рамках соглашения, подписанного между руководством предприятия и правительством Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 г., для увеличения расширения мощностей и обеспечения роста объема производства и расширения ассортимента продукции из мяса цыплят-бройлеров, ООО "Самарский бройлер" реализует масштабный инвестиционный проект по строительству и реконструкции птицеводческих объектов. В том числе планируется строительство трех новых площадок для содержания бройлерного стада, реконструкция одной из ранее остановленных площадок в Приволжском районе для производства инкубационного яйца, строительство нового комбикормового завода, перерабатывающего комбината, комбината готовых продуктов и холодильно-распределительного центра, а также обновление инженерных сетей, модернизация периферийного оборудования и строительство дополнительных технических помещений.

"Планы хорошие, мы их с вами обсуждали, когда готовились к подписанию соглашения. Самое главное, вам удается выдерживать сроки. Потому что каждый из этих объектов — это не только ваше развитие, это продовольственная безопасность региона. Ваша продукция пользуется спросом. Если будет нужна поддержка от нас, от правительства региона по всем стадиям реализации проекта, говорите — мы эту поддержку окажем", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к генеральному директору ООО "Самарский бройлер" Максиму Фалалееву.

Вячеслав Федорищев ознакомился с производственной деятельностью и продукцией ООО "Самарский бройлер", а также пообщался с коллективом предприятия и участниками проекта "Первая работа" — несовершеннолетними, работающими на предприятии в период летних каникул. На время летних каникул на предприятии трудоустроено 64 подростка, из них 38 — из Кинель-Черкасского района, остальные — Богатовский, Борский район, Отрадный.

Сотрудники предприятия обратили внимание губернатора Вячеслава Федорищева на необходимость ремонта крыши и фасада здания в физкультурно-оздоровительном комплексе "Старт" и попросили отремонтировать канализационные колодцы в пос. Садгород.

Вячеслав Федорищев проверил состояние физкультурно-оздоровительного комплекса "Старт", который пользуется большой популярностью у местных жителей, здесь проходит до 200 мероприятий в год. Руководство спорткомплекса также отметило необходимость ремонта здания.

"Центр востребован максимально. Это точка притяжения, место силы. И сегодня мы говорим о том, что нам нужна помощь, чтобы качественно и своевременно оказывать услуги в сфере физкультуры и спорта", — сказал руководитель МБУ "ФОК "Старт" Алексей Зубков.

В первую очередь здесь необходимы: ремонт кровли, ремонт фасада и отмостков. Вячеслав Федорищев на месте принял решение о том, что ремонт будет произведен за счет средств областного бюджета в 2026 году. Также губернатор поручил министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской проработать вопрос с заменой искусственного покрытия на футбольном поле, его также обновят уже в следующем году.

Далее Вячеслав Федорищев провел встречу с активом местного отделения Молодой Гвардии. Активисты попросили главу региона организовать площадку для пляжного волейбола, сейчас спортсмены вынуждены ездить в соседние районы.

"С меня площадка, а с вас — победа в региональном чемпионате в следующем году", — ответил Вячеслав Федорищев.