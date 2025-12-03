Вячеслав Федорищев поздравил работников органов юстиции с Днем юриста

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов юстиции с профессиональным праздником - Днем юриста.
Глава региона напомнил, что праздник был учрежден в 2008 году и объединяет представителей различных профессий, подчеркивает важнейшую роль юридического сообщества в жизни.
"Профессия юриста сопряжена с огромной ответственностью. От того, насколько эффективно вы защищаете права и интересы людей, во многом зависит стабильное социально-экономическое развитие Самарской области, социальное самочувствие наших граждан, их доверие к правовой системе, органам государственной власти и местного самоуправления", — отметил Вячеслав Федорищев.
Он добавил, что весомый вклад юристов в работу по реализации национальных проектов, правовую поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей заслуживает общественного признания и высокой оценки.
"Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за честный, добросовестный труд, профессионализм, стремление неукоснительно соблюдать принцип равенства граждан перед законом. Уверен, что, опираясь на богатый опыт и традиции ветеранов юридической сферы, знания и энергию молодого поколения юристов, совместными усилиями мы решим все задачи, поставленные Главой государства по достижению национальных целей развития России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!" — заключил губернатор.
