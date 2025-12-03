Т1 и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям

Совместная работа Т1 и Московского авиационного института выходит за рамки классического взаимодействия бизнеса и вузов. Партнерство охватывает полный цикл разработки — от экспериментов в лабораториях до создания прототипов и технологий, готовых к внедрению в индустрии. Эта концепция легла в основу соглашения о расширении сотрудничества, которое подписали ИТ-холдинг Т1 и МАИ на конференции Импульс Т1, закрепив новый подход к взаимодействию технологического бизнеса и университетов.

В соответствии с условиями соглашения холдинг и вуз закрепляют развитие практико-ориентированных форматов, расширяют поддержку стажировок и совместных проектов, а также усиливают научно-технологическое сотрудничество. Такой подход делает МАИ центром технологического производства, где наука становится практикой, а эксперименты доводятся до уровня готовых для рынка продуктов.

Кроме того, соглашение предусматривает классические варианты сотрудничества: Т1 расширит материально-техническую базу МАИ — в университете уже используются 1250 лицензий продуктов Т1: платформа для производства ПО "Сфера", платформа корпоративных коммуникаций DION и CAE-платформа для инженерного анализа электроники "Таумерикс". Они встроены в учебный процесс и позволяют студентам работать с актуальными ИТ-системами еще во время обучения. Совместно реализуются четыре образовательные программы, включая две программы бакалавриата ТОП-ИТ. Более 3300 студентов уже приняли участие в лекциях, хакатонах, курсах и карьерных мероприятиях Т1.

Одним из ярких совместных проектов Т1 и МАИ стал программно-аппаратный комплекс для создания современных световых шоу. В его основе используются наработки в области ИИ и управления полетами автономных световых платформ. Решение позволяет формировать гибкие трёхмерные рисунки в небе, синхронизировать сложные траектории и создавать визуальные эффекты, которые невозможно повторить традиционными технологиями. Презентация разработки прошла на конференции Импульс Т1 в Москве. Этот проект стал примером того, как инженерные и ИТ-компетенции объединяются с новыми технологиями — от искусственного интеллекта до систем автоматизированного управления — и превращаются в технологические решения, готовые для внедрения.

"Сотрудничество Т1 с Московским авиационным институтом открывает новые горизонты для развития студентов и отечественного ИТ-рынка в целом. Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками. Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов. Мы благодарим МАИ за возможность работать вместе, развивать практико-ориентированные образовательные программы и поддерживать молодых специалистов на пути к их карьерным вершинам" — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Сегодня цифровые компетенции глубоко интегрированы во все инженерные профессии. В связи с этим задача МАИ — готовить комплексных специалистов, которые обладают не только глубокими инженерными знаниями, но и практическими навыками использования современных цифровых технологий в решении сложных междисциплинарных задач. Благодаря тесному сотрудничеству университета с Т1 студенты МАИ получают важные компетенции в области IT-разработки, искусственного интеллекта, работы с большими данными и моделями машинного обучения, создания импортозамещающего ПО и других направлений", — отметил ректор МАИ Михаил Погосян.