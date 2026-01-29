16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут Взлом? Спасибо, но нет, или Как защитить себя в цифровой среде в 2026 году Стартовал третий конкурс "Цифровой марафон" от Сбера Рынок на взлёте: как и зачем в России делают видеоигры Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25%

ИТ Транспорт и связь

Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ИТ-холдинг Т1 представил новое решение для работы с HR-данными компании. Сайбокс.Персонал — это комплексная платформа ИИ-инструментов, которая аккумулирует и анализирует данные о работе сотрудников и позволяет HR-специалистам быстрее формировать и управлять кадровым резервом, а также выстраивать эффективную внутреннюю ротацию, принимать решения о подборе сотрудников на проекты компании.

Платформа создает кадровый резерв, анализируя соискателей по многим критериям. Сайбокс.Персонал работает на базе ИИ, что позволяет HR-специалистам получать развернутые отчеты в контексте профессиональной деятельности сотрудников с обоснованием (опыт, участие в проектах, навыки, карьерный трек), формировать список подходящих кандидатов и закрывать до 30% вакансий за счет внутренней ротации с помощью алгоритмов машинного обучения, при этом время подбора сотрудников внутри компании сокращается до 5 минут вместо дней и часов ранее.

Автоматизированная обработка больших данных об опыте работы сотрудников и их компетенциях позволяет разгрузить рекрутеров, ускорить оборот кадрового резерва. Решение может быть адаптировано для компаний любых отраслей с большим количеством персонала, где важны определенные компетенции сотрудников и прозрачность опыта работы. В промышленности платформа помогает в поиске и подготовке преемников, мониторинге охраны труда и планировании развития предприятия. В ИТ-отрасли — быстро собирать команды под отдельные проекты, производить ротацию сотрудников и оптимизировать расходы. В госучреждениях и вузах — создавать профессиональные профили компетенций и формировать кадровый резерв. А в конечном итоге решение позволяет снизить операционные расходы, сократить время простоев и избежать упущенной выгоды от несвоевременно закрытых вакансий.

"Сайбокс.Персонал — современный инструмент для HR-работы, подходящий для компаний любого масштаба. С его помощью время формирования "горячего кадрового резерва" сокращается на 95%. Оборачиваемость бенчмарка ускоряется на 30%, что позволяет работодателю снизить простои специалистов за счет мониторинга кадров, находящихся в резерве. Решение может интегрироваться с существующими в компании системами и адаптироваться под конкретные требования бизнеса. Плафторма с ИИ превращает разрозненные данные и атомизированные факты из различных HR-систем в ценную информацию, помогая HR-департаментам принимать более взвешенные и объективные решения в короткие сроки на основе данных", — подчеркнул Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

В ближайших планах, расширение платформы за счёт дополнительных модулей, включая инструменты для автоматической проверки документов и расшифровки собеседований, а также внедрения ML-модели для анализа вероятности успешного прохождения кандидатом испытательного срока и формирования рекомендаций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1