Автозимник "Шелехметь — Белые домики" завершает работу

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с началом активного снеготаяния временная дорога "Шелехметь — Белые домики" прекращает работу, сообщает министерство транспорта Самарской области. Дальнейшее использование автозимника небезопасно: при температуре воздуха до +6…+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается.

Напомним, дорога естественного промерзания была открыта для автомобилистов 7 января и на протяжении двух месяцев обеспечивала транспортную доступность села Рождествено. Организация трассы осуществлялась по согласованию с национальным парком "Самарская Лука", на территории которого проходит маршрут.

Регулярные рейсы по маршруту "Самара — Рождествено" выполняют суда на воздушной подушке (СВП). Они остаются основным видом транспортного сообщения с селом в период после закрытия автозимника и до начала паромной навигации.

"Вопрос бесперебойного и безопасного сообщения с Рождествено находится на постоянном контроле ведомства. Мы ежедневно оцениваем ледовую обстановку на Волге: как только позволят погодные условия, будет дан старт паромной навигации. О точных датах проинформируем дополнительно",
 — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Актуальная информация о работе речного транспорта и изменениях в расписании оперативно публикуется на официальных ресурсах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

