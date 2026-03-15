Автозимник "Шелехметь — Белые домики" завершает работу

В связи с началом активного снеготаяния временная дорога "Шелехметь — Белые домики" прекращает работу, сообщает министерство транспорта Самарской области. Дальнейшее использование автозимника небезопасно: при температуре воздуха до +6…+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается.
Напомним, дорога естественного промерзания была открыта для автомобилистов 7 января и на протяжении двух месяцев обеспечивала транспортную доступность села Рождествено. Организация трассы осуществлялась по согласованию с национальным парком "Самарская Лука", на территории которого проходит маршрут.
Регулярные рейсы по маршруту "Самара — Рождествено" выполняют суда на воздушной подушке (СВП). Они остаются основным видом транспортного сообщения с селом в период после закрытия автозимника и до начала паромной навигации.
"Вопрос бесперебойного и безопасного сообщения с Рождествено находится на постоянном контроле ведомства. Мы ежедневно оцениваем ледовую обстановку на Волге: как только позволят погодные условия, будет дан старт паромной навигации. О точных датах проинформируем дополнительно",
— подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Актуальная информация о работе речного транспорта и изменениях в расписании оперативно публикуется на официальных ресурсах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.
Последние комментарии
