16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Соцподдержка Общество

Авито: в разделе помощи появилась подписка на регулярные пожертвования

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 209
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совершать добрые дела через Авито теперь можно не только разово, но и на систематической основе — в разделе #яПомогаю запустили "Добрую подписку" на пожертвования в рамках проекта "Знак добра". Пользователи смогут легко и удобно оказывать помощь благотворительным фондам, которым доверяют и работу которых хотят поддерживать.

Чтобы оформить ежемесячный автоплатёж, нужно зайти на страницу "Знак добра", перейти в "Добрую подписку", выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж "Знак добра", который может применить к одному из своих объявлений из категории "Товары". В профиле также появится значок #яПомогаю. Такие цифровые награды делают вклад пользователя в благотворительность видимым, позволяют подчеркнуть свою социальную позицию на платформе и привлечь к добрым делам еще больше людей.

"Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в "Знаке добра" делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно "тушить пожары", — рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте "Знак добра" на Авито. Управление подпиской максимально простое: пользователи могут в любой момент выбрать другой фонд или же отменить автоплатеж через настройки на страницах "Знак добра" или #яПомогаю.

Гид потребителя

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3