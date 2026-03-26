В Самаре снизят стоимость авиабилетов по 13 направлениям: список

В 2026 году министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просубсидирует авиаперевозки по 13 направлениям. Финансирование составит 277,3 млн рублей. Такие данные глава ведомства Артур Абдрашитов озвучил в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

Субсидирование авиаперевозок позволяет снизить цены на авиабилеты за счет частичного покрытия стоимости из федерального или регионального бюджетов. Правда, доступны такие билеты только для льготных категорий граждан: молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов I группы и их сопровождающих, детей-инвалидов, многодетных семей.

В 2026 году самарские власти просубсидируют авиаперевозки в Иркустк, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральных воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Петрозаводск, Тобольск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Запланировано 1069 рейсов. Количество пассажиров — 133 800 (в обе стороны).

"Поддерживать объемы субсидирования сейчас непросто. Очень важным фактором, который воздействует на объем перевозок, является, к сожалению, малое количество флота и его постоянное выбытие в течение последних пары лет. Есть неутешительные прогнозы до 2030 года. Но мы будем прикладывать все необходимые усилия вместе с авиакомпаниями и нашими регионами-партнерами в реализации этой программы для того, чтобы перевозки сохранить как минимум в прежних объемах, ну, а где-то при наличии бортов открывать и новые направления", — отметил Артур Абдрашитов.

Также минтранс продолжит субсидирование рейсов Самара — Минск. На это направят 137,8 млн рублей. Запланированы 125 оборотных рейсов. Количество пассажиров — 22 тысячи.