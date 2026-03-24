Более 100 семей получили помощь от Воронежского РО СоюзМаш и НОВИКОМ

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) продолжают реализацию благотворительной инициативы "Крупинка добра", направленной на помощь малоимущим семьям, а также семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. С начала 2026 года поддержку в рамках проекта уже получили более 100 семей Воронежской области.

Инициативу реализует благотворительный фонд "Общие дети". Ежемесячно волонтеры посещают с гуманитарной миссией не менее 35 семей региона. Им доставляют товары первой необходимости и продуктовые наборы, включая крупы, масло, консервы, а также средства гигиены. Помимо этого, благотворители обеспечивают нуждающиеся семьи одеждой, обувью и детскими товарами, а также предоставляют психологическую и юридическую помощь.

"Проект "Крупинка добра" — это не разовая помощь, это системная работа по поддержке семей, которым сегодня особенно важно чувствовать внимание и заботу. Мы видим, насколько значима эта помощь для наших подопечных, и благодарны партнерам за участие в реализации инициативы", — отметила куратор проекта по работе с семьями фонда "Общие дети" Анна Бесараб.

Поддержка носит адресный характер и позволяет оперативно реагировать на конкретные жизненные ситуации, помогая семьям справляться с повседневными трудностями.

"Для нас участие в таких проектах — это не формальность, а искреннее желание помочь. За каждой цифрой стоят конкретные семьи Воронежской области, которым сегодня важно чувствовать поддержку. Мы рады быть частью инициативы "Крупинка добра" и вместе с партнерами помогать тем, кто в этом действительно нуждается", — заявил управляющий офисом банка Новиком в Воронеже, член Воронежского РО СоюзМаш России Илья Лазукин.

Благотворительная программа "Крупинка добра" работает с июня 2023 года. Она реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ВРО СоюзМаш, банком НОВИКОМ и Министерством социальной защиты Воронежской области. Инициатива последовательно развивается и охватывает все большее число семей, нуждающихся в поддержке.