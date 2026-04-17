#яПомогаю на Авито: самарцы активно предлагают помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Жители Самарской области готовы оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане — начиная с 3 апреля на Авито с хэштегом #яПомогаю размещено 294 объявления. Гуманитарная кампания была запущена на платформе и продлится до 1 мая.

Желающие помочь могут разместить на платформе объявления о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в Дагестан — для покупателей стоимость доставки составляет 1 рубль.

Чаще всего жители Самарской области размещают объявления в помощь жителям Дагестана в категориях детской одежды и обуви (37%), одежды, обуви и аксессуаров (36%), а также товары для детей и игрушки (10%).

Наибольший спрос на товары от самарцев у пользователей из Дагестана наблюдается в этих же категориях — на одежду, обувь и аксессуары (45%), на детскую одежду и обувь (31%) и на товары для детей и игрушки (12%).

За время гуманитарной кампании Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, 17,6 тонн кормов, произведенных компанией "Марс", в помощь местным приютам для животных, а также обеспечивает работу спецтехники для помощи в ликвидации последствий ЧС.

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

