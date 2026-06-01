Более 250 млн рублей направят на помощь детям по итогам "СберПрайм"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По итогам "СберПрайм Зелёного Марафона" на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами. Ещё более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году 13-й "СберПрайм Зелёный Марафон" объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодолённый участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.

Более 150 тыс. бегунов по всей стране вышли на старт и суммарно преодолели свыше 1 млн километров. Каждый километр стал частью большого общего дела — помощи детям, которым жизненно необходимо лечение. По итогам акции Сбер перечислит 185 млн рублей на поддержку маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами.

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" направит пожертвования в детские медицинские центры по всей России, включая новые территории. Поддержку получат учреждения, где помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентам, которым необходима трансплантация костного мозга. Среди них — НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачёвой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медицинские центры Уфы, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

На собранные средства будут закуплены жизненно необходимые лекарства — антибиотики, противогрибковые и таргетные препараты, а также современное медицинское оборудование. Всё это поможет врачам эффективнее бороться за здоровье и жизнь маленьких пациентов.

Ещё одним благотворительным проектом "СберПрайм Зелёного Марафона" стал традиционный сбор на платформе СберВместе. Благодаря пожертвованиям клиентов, партнёров и участников акции удалось собрать 32,7 млн рублей. Сбер по традиции удвоил эту сумму, и теперь более 65 млн рублей будут направлены некоммерческим организациям.

Эти средства помогут открыть программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть способности, обрести уверенность в себе, найти друзей и легче адаптироваться к новой среде.

