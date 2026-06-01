Более 250 млн рублей направят на помощь детям по итогам "СберПрайм"

По итогам "СберПрайм Зелёного Марафона" на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами. Ещё более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году 13-й "СберПрайм Зелёный Марафон" объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодолённый участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.

Более 150 тыс. бегунов по всей стране вышли на старт и суммарно преодолели свыше 1 млн километров. Каждый километр стал частью большого общего дела — помощи детям, которым жизненно необходимо лечение. По итогам акции Сбер перечислит 185 млн рублей на поддержку маленьких пациентов с тяжёлыми диагнозами.

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" направит пожертвования в детские медицинские центры по всей России, включая новые территории. Поддержку получат учреждения, где помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентам, которым необходима трансплантация костного мозга. Среди них — НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачёвой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медицинские центры Уфы, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

На собранные средства будут закуплены жизненно необходимые лекарства — антибиотики, противогрибковые и таргетные препараты, а также современное медицинское оборудование. Всё это поможет врачам эффективнее бороться за здоровье и жизнь маленьких пациентов.

Ещё одним благотворительным проектом "СберПрайм Зелёного Марафона" стал традиционный сбор на платформе СберВместе. Благодаря пожертвованиям клиентов, партнёров и участников акции удалось собрать 32,7 млн рублей. Сбер по традиции удвоил эту сумму, и теперь более 65 млн рублей будут направлены некоммерческим организациям.

Эти средства помогут открыть программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть способности, обрести уверенность в себе, найти друзей и легче адаптироваться к новой среде.