В Самарской области УФСБ задержало наркодилера с крупной партией мефедрона

Сотрудники госбезопасности задержали участника преступной группы, организовавшего канал сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

При задержании с поличным у подозреваемого, 36-летнего гражданина РФ, изъято 2 кг мефедрона.

Схема действовала на территории Самарской области и ряда других регионов РФ и предполагала использование "тайников" для передачи запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело за приготовление к преступлению и незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Фигурант заключён под стражу.