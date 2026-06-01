В центре Самары продлили ограничение движения транспорта

На ул. Полевой в Самаре продолжаются работы по ремонту газопровода в границах улиц Молодогвардейской и Галактионовской. В связи с этим до 21:00 5 июня продлено ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и муниципальный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Дополнительное время потребуется ресурсоснабжающей организации для устранения последствий ремонта, в том числе для восстановления проезжей части и газона.

"Обращаем внимание пассажиров: автобусы маршрутов №№ 24 и 91 осуществляют перевозки по скорректированной схеме. С временной трассой следования общественного транспорта и схемой ограничения движения в указанный период можно ознакомиться в приложениях", - отмечается в сообщении.

Напомним, ограничение движения на ул. Полевой было введено с 18 мая и должно было продлиться до 31 числа.