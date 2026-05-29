Более 14 тысяч жителей Самарской области посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Площадки регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая проходила в апреле в рамках национального проекта "Кадры", посетили более 14 тыс. жителей Самарской области.

Один из них — Сергей Терехов. Он был зарегистрирован в Кадровом центре "Работа России" в Самаре и в Волжском, получил информацию о проведении ярмарки, посетил ее и таким образом нашел свое рабочее место.

Сергей Терехов на ярмарке получил предложение от группы компаний "Волгаэнергопром". Спустя неделю он уже вышел на новое место работы — электромонтером — рабочим по обслуживанию зданий. Так, в 60 лет он сменил профессию, нашел новую работу и открыл следующую главу своей жизни.

"Я заинтересовался этой вакансией, потому что люблю работать руками, к тому же меня удивило что здесь, в компании "Волгаэнергопром", проходят занятия волейболом. Я с первого дня начал посещать тренировки, совмещая хобби и новую работу!" — поделился Сергей Терехов.

В региональном этапе принимали участие более 160 компаний, на центральной площадке в ТЦ "Гудок" в Самаре было представлено более 70 работодателей, как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса.

"Ярмарка трудоустройства проходит уже четвертый год и помогает соискателям и работодателям найти друг друга, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области, региональный координатор проекта "Моя карьера с Единой Россией" Ольга Фурсова. — На одной площадке можно пообщаться и с разными работодателями, и с представителями Кадровых центров "Работа России", узнать больше об услугах, которые они предоставляют, принять участие в мастер-классах. В регионе выстроена система содействия в трудоустройстве людям разного возраста, обо всех мероприятиях и мерах поддержки можно узнать в территориальных кадровых центрах".

Также дополнительные меры предусмотрены межведомственным планом мероприятий по реализации федерального партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" на территории Самарской области.

Представители предприятий отмечают важность совместной работы с Кадровыми центрами "Работа России".

"Именно вот в такой коллаборации, вместе, мы можем решать основную нашу глобальную проблему — поиск кадров, — подчеркнула директор по персоналу группы компаний "Волгаэнергопром" Ольга Бухтиярова. — При совместной постоянной работе закрываются вакансии, кандидаты узнают о компаниях, поэтому участвовать, например, во Всероссийских ярмарках трудоустройства полезно. Это не требует вложений от работодателя. Также очень важно, что ярмарка помогает многим найти работу мечты".