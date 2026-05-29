В День защиты детей телебашню в Самаре украсит праздничная подсветка

1 июня телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит подсветку в честь Международного дня защиты детей.
Световое оформление телебашни в Самаре украсят яркие рисунки детей и надписью "1 июня — День защиты детей". Так же на медиафасаде отобразится логотип "РТРС 25 лет", грани телебашни украсят красочные узоры и переливы.
Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Астрахани, Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Костроме, Кызыле, Майкопе, Майкопе, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Смоленске, Тамбове, Твери, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться видеоролик с изображениями детей.