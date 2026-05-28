Старт купального сезона в Самаре наметили на 15 июня

Старт купального сезона в Самаре ориентировочно запланирован на 15 июня, пишет "Самарская газета" со ссылкой на директора МАУ "Самарская набережная" Артемия Анисимова. Однако точная дата зависит от сроков уборки принесенного паводком мусора и получения официального разрешения Роспотребнадзора.

Высокая вода в этом году серьезно сдвинула график подготовки прибрежной зоны. Уровень Волги начал спадать только накануне, оставив после себя мусор и большое количество щебня на спортивных площадках, однако сейчас территория уже расчищается. Завоз свежего песка начнется, как только река опустится до отметки 29 метров по Балтийской системе. В этом сезоне на берег доставят на 10 тыс. тонн песка больше, чем годом ранее, причем основные запасы направят к Загородному парку и ул. Советской Армии, где сильное течение регулярно вымывает дно.

Инфраструктуру для отдыхающих уже начали монтировать. На берег завозят раздевалки, туалетные модули и мусорные баки, а на спусках оборудуют открытые души. Для удобства горожан заработал дополнительный спуск на ул. Чкалова, расположенный в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Доступную среду создают и для маломобильных граждан — на Первомайском, Чкаловском и Некрасовском спусках для них установят пандусы, а на Чкаловском еще и специальный лифт.