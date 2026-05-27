Экскурсоводы Самары доработают свои авторские экскурсии на очном этапе в Смоленск

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", реализуемая в рамках национального проекта "Молодежь и дети", подвела итоги конкурсного отбора Международного проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы".

Экспертный совет определил 350 победителей из 158 населенных пунктов, в том числе 11 экскурсоводов из Самарской области. Они успешно завершили онлайн-обучение и летом отправятся на очный этап в Смоленск — молодежную столицу России 2026 года. Там состоится вторая часть образовательной программы, на которой победители разработают универсальную методологию создания качественных экскурсий и доработают свои проекты с наставниками и экспертами.

В этом сезоне конкурсные работы распределены по пяти направлениям, отражающим ключевые ценности инициативы, приуроченной к Году единства народов России. Состав победителей демонстрирует широкий охват аудитории и профессиональных сфер. Среди них 50 юных экскурсоводов от 12 до 18 лет, которые прислали видеовизитки и эссе, а сейчас вместе с наставниками активно разрабатывают свои первые авторские экскурсии. Кроме того, в числе победителей и участников есть представители дружественных государств — Республики Беларусь, Абхазии и Южной Осетии. Они подготовили проекты, раскрывающие тему единства народов через общую историю и культуру. Помимо аттестованных экскурсоводов, презентовавших классические маршруты, музейные сотрудники и краеведы подготовили специализированные экскурсионные программы на базе своих музейных фондов, раскрывающие многогранность отечественной истории и общего наследия.

Отдельного внимания заслуживает направление инноваций в сфере экскурсоведения. 15 менеджеров туризма отмечены лучшими в номинации "Архитекторы впечатлений". Их проекты фокусируются на иммерсивных сценариях и цифровых решениях, делающих экскурсии максимально увлекательными и впечатляющими. Эти форматы будут доработаны на очном этапе и вскоре интегрированы в маршруты экскурсоводов по всей стране.

"Проект объединил людей разных возрастов и профессий: школьников, аттестованных экскурсоводов, музейных специалистов и менеджеров туризма. Каждая номинация раскрыла уникальный взгляд на наше наследие. Дети прислали искренние видеовизитки и эссе, теперь вместе с наставниками они осваивают профессию экскурсовода. Профессиональные гиды и сотрудники музеев подготовили глубокие, тщательно проработанные маршруты. Менеджеры предложили смелые иммерсивные и цифровые форматы. Все эти сильные проекты будут доработаны в Смоленске. Уже совсем скоро экскурсанты пройдут по 285 уникальным авторским маршрутам от гидов и музейных работников. Юные авторы продолжат осваивать профессию и развивать свои экскурсии, а инновационные идеи менеджеров будут интегрированы в маршруты и туристическую повестку", — отметила проектный директор АНО "Больше, чем путешествие" Мила Кляузова.

В ходе масштабной заявочной кампании поступило более 5,5 тысячи заявок от аттестованных гидов, музейных работников, менеджеров туризма, краеведов и юных авторов из России и дружественных государств. Эксперты проекта подчеркивают, что в этом сезоне конкурсные материалы отличались высоким уровнем проработки и искренней вовлеченностью авторов.

С 29 июня по 2 июля 350 финалистов соберутся в Смоленске для прохождения очного этапа. В программе — углубленные образовательные модули, индивидуальная доработка проектов с наставниками и экспертами, а также групповая работа по созданию универсальной методологии разработки качественных экскурсий, которая в дальнейшем будет тиражироваться и применяться в региональных туристических программах.

По итогам очного финала будет сформировано 285 уникальных авторских маршрутов, которые войдут в туристическую повестку регионов и станут доступны для широкой аудитории. Заключительным этапом проекта станет проведение победителями авторских экскурсий по созданным маршрутам, приуроченным к Году единства народов России. С 20 июля по 4 ноября они пройдут в 158 населенных пунктах страны. Планируется, что они охватят до 50 тысяч экскурсантов.