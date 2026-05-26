Всероссийский агродиктант: проверка знаний АПК стартовала в Самарской области

Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском. В сердце аграрного образования собрались более 350 человек, чтобы проверить свои знания в сфере сельского хозяйства и АПК.
30 тестовых вопросов: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности — и всего за 40 минут. Кстати, в разработке вопросов диктанта приняли участие ведущие специалисты отрасли.
Открыли площадку агродиктанта врио ректора Аграрного университета, доктор биологических наук, профессор Вадим Герасименко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы координатор партпроекта "Российское село" в Самарской области Николай Сомов, председатель общественного совета партпроекта "Российское село", заместитель председателя правительства Самарской области, министр сельского хозяйства Алексей Попов и директор Самарского регионального филиала "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.
Для участников агродиктанта прошел инструктаж и праздничная программа с выступлением творческих коллективов и почетных гостей.
"Сегодня первый день проведения аграрного диктанта. Количество его участников по сравнению с прошлым годом выросло на 15-20 процентов и только на площадке Самарского государственного аграрного университета составило более 350 человек. Отрадно, что в их числе два министра: министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, министр молодежного правительства по сельскому хозяйству Николай Березин. Жизнь показывает, что к вопросам продовольственной безопасности интерес вырос значительно", — отметил Николай Сомов, координатор партпроекта "Российское село", председатель профильного комитета регионального парламента.
Председатель общественного совета партпроекта "Российское село", министр сельского хозяйства Алексей Попов пожелал успеха всем в написании агродиктанта от имени главы региона, секретаря реготдления партии "Единая Россия" Вячеслава Федорищева.
"Отрасль сельского хозяйства сегодня — высокотехнологичная, инновационная, очень наукоемкая, которой практически на сегодня можно развиваться и развиваться до бесконечности, наращивая потенциал развития агропромышленного комплекса, и как следствие, всего села в целом, российского села", — отметил Алексей Попов.
Участие в агродиктанте впервые принял боевой генерал, участник СВО Андрей Колотовкин: "В последнее время появилось свободное время, и я честно скажу: тянет к земле, заинтересовался сельским хозяйством. Начал сажать различные виды культур, сам занимаюсь, поливаю, ухаживаю. Поэтому с особым интересом принял участие в агродиктанте, проверил свои знания. Были некоторые вопросы сложные для меня. Например, кто изобрел первый комбайн".
Каждый, кто напишет Второй Всероссийский агродиктант, автоматически попадает в розыгрыш призов: главный приз — путешествие в Калмыкию на цветение тюльпанов, а также умная колонка "Алиса" и агронабор "Вырасти тюльпан, исполняющий желания", и организаторы призывают всех вместе проверить знания и познакомиться с современным, технологичным агропромышленным комплексом России.
На площадке в Усть-Кинельском свои знания о сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе проверили студенты и преподаватели аграрного университета, специалисты АПК, представители Россельхозбанка, молодые аграрии и животноводы.
Всего в Самарской области зарегистрированы 155 площадок для написания Аграрного диктанта. Организаторами выступают партийный проект "Российское село" партии "Единая Россия" совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ, генеральный спонсор — Россельхозбанк, а само мероприятие направлено на повышение уровня аграрной грамотности населения и реализуется в рамках народной программы партии.
До 30 мая написать диктант сможет любой желающий — онлайн на портале агродиктант.рф.
