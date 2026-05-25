В Самаре появилась первая парковка с разметкой для самокатов

В Самаре на площади Революции появилась первая парковка с разметкой для электросамокатов. Об этом сообщил блогер Евгений Щекин в мессенджере МАХ.

Напомним, в начале мая департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах. Поводом стало беспорядочное и повсеместное размещение этого транспорта, что отрицательно сказывалось на облике города и его туристической привлекательности.

Городские власти надеются, что подход, при котором будет нормативно закреплена схема мест размещения СИМ с установлением единых правил к разметке мест такого размещения, исправит ситуацию.