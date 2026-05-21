Экс-ректор СГИК возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства

Экс-ректор СГИК возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства

МОСКВА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Бывший ректор Самарского государственного института культуры Ольга Наумова возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже. Такая информация представлена на странице колледжа, учредителем которого выступает департамент образования и науки Москвы.

Напомним, в марте этого года Ольга Наумова сообщила, что решила переехать в Москву, сделав выбор в пользу семьи - мужа и дочери, которые трудятся и учатся в столице. Тогда она уточняла, что в Москве займется работой в управленческой команде московского образования и решением задач сферы креативных индустрий, не назвав конкретной должности.

По данным сайта Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже, он был создан в 1994 г. (тогда носил другое название). Учебное заведение располагает тремя корпусами и готовит специалистов по трем направлениям - художественное, информационно-технологическое и художественный текстиль.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

