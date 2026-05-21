Экс-ректор СГИК возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства

Бывший ректор Самарского государственного института культуры Ольга Наумова возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже. Такая информация представлена на странице колледжа, учредителем которого выступает департамент образования и науки Москвы.

Напомним, в марте этого года Ольга Наумова сообщила, что решила переехать в Москву, сделав выбор в пользу семьи - мужа и дочери, которые трудятся и учатся в столице. Тогда она уточняла, что в Москве займется работой в управленческой команде московского образования и решением задач сферы креативных индустрий, не назвав конкретной должности.

По данным сайта Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже, он был создан в 1994 г. (тогда носил другое название). Учебное заведение располагает тремя корпусами и готовит специалистов по трем направлениям - художественное, информационно-технологическое и художественный текстиль.