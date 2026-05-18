В регионе утвердили порядок действий на ЕГЭ при сигналах "Ракетная опасность" и "Атака БПЛА"

В понедельник, 18 мая, губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания обсудил готовность региона к проведению Единого государственного экзамена в 2026 году и алгоритмы действий в нештатных ситуациях.

"На прошлом оперативном совещании я поручал доложить о готовности системы образования к проведению единого государственного экзамена, именно с точки зрения алгоритма действия в случае внештатных ситуаций. Пишут, задают вопросы жители о том, как мы будем действовать, если тот или иной уровень угрозы будет введен в момент сдачи ЕГЭ. Это очень важный момент", — акцентировал глава региона.

Экзаменационная кампания ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года. В ней примут участие 12 772 выпускника Самарской области.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян доложил о готовности региона к проведению экзаменов: "Мы готовы к основному этапу проведения единого государственного экзамена, который будет проходить 13 дней — с 1 июня по 25 июня и еще два президентских дня, когда дети могут пересдать один любой экзамен — 8 и 9 июля".

Для обеспечения бесперебойного и безопасного проведения экзаменационной кампании подготовлено 126 пунктов проведения экзаменов, из которых 77 расположены на базе общеобразовательных учреждений. Все пункты оборудованы современной техникой, необходимыми материалами.

В соответствии с федеральными требованиями обеспечены равные условия для всех участников: используются металлодетекторы, системы подавления сигналов сотовой связи, организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Это повышает прозрачность процедур и уровень безопасности на всех этапах проведения экзаменов.

К проведению ЕГЭ будет привлечено 7 345 педагогических работников, включая 700 технических специалистов, прошедших обязательное обучение. За соблюдением правил и объективностью процедур будут следить 746 аккредитованных общественных наблюдателей.

В целях обеспечения безопасности и соблюдения всех требований проводятся совместные мероприятия с ГУ МВД по Самарской области, министерством здравоохранения, энергетики, ЖКХ и муниципальными администрациями. В числе мер — надежное электроснабжение, исключение шумных мероприятий и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

Отдельное внимание уделено действиям при поступлении сигналов оповещения: "По вашему поручению Министерством разработан алгоритм действий при проведении экзамена в случае получения сигнала о ракетной и беспилотной опасности на территории региона", — доложил министр образования региона.

В случае объявления сигнала "Ракетная опасность" или "Атака БПЛА" до 8:00 утра, порядок действий следующий: руководитель органа управления образованием через группу мессенджера МАКС направляет всем руководителям школ официальное оповещение. В нем указывается точное время объявления сигнала и ставится задача проинформировать родителей и участников экзамена о том, что время начала экзамена переносится.

Руководители школ, в свою очередь, незамедлительно оповещают родителей и обучающихся через электронный дневник, а также родительские и ученические чаты в МАКСе. При отсутствии мессенджера используется СМС-информирование. Если участники все же прибыли в пункт проведения экзамена, то им будет обеспечен прием с размещением в укрытиях.

Если сигнал "Ракетная опасность" или "Атака БПЛА" будет во время проведения ЕГЭ, то незамедлительно всех участников экзаменационного мероприятия переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждом учебном заведении, после чего каждый родитель через те же системы связи будет оповещен о текущей обстановке.

Вячеслав Федорищев поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить информирование населения через региональные СМИ об алгоритмах действий при ЧС во время проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли спокойно и уверенно сдавать экзамены, а родители заранее понимали порядок действий в нештатных ситуациях.