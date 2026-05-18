16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе утвердили порядок действий на ЕГЭ при сигналах "Ракетная опасность" и "Атака БПЛА" На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Октябрьска Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по развитию Октябрьска Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Самарского знамени Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки "Родительская доблесть" 21 супружеской паре Самарской области

Губернатор Власть и политика

В регионе утвердили порядок действий на ЕГЭ при сигналах "Ракетная опасность" и "Атака БПЛА"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 мая, губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания обсудил готовность региона к проведению Единого государственного экзамена в 2026 году и алгоритмы действий в нештатных ситуациях.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"На прошлом оперативном совещании я поручал доложить о готовности системы образования к проведению единого государственного экзамена, именно с точки зрения алгоритма действия в случае внештатных ситуаций. Пишут, задают вопросы жители о том, как мы будем действовать, если тот или иной уровень угрозы будет введен в момент сдачи ЕГЭ. Это очень важный момент", — акцентировал глава региона.

Экзаменационная кампания ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года. В ней примут участие 12 772 выпускника Самарской области.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян доложил о готовности региона к проведению экзаменов: "Мы готовы к основному этапу проведения единого государственного экзамена, который будет проходить 13 дней — с 1 июня по 25 июня и еще два президентских дня, когда дети могут пересдать один любой экзамен — 8 и 9 июля".

Для обеспечения бесперебойного и безопасного проведения экзаменационной кампании подготовлено 126 пунктов проведения экзаменов, из которых 77 расположены на базе общеобразовательных учреждений. Все пункты оборудованы современной техникой, необходимыми материалами.

В соответствии с федеральными требованиями обеспечены равные условия для всех участников: используются металлодетекторы, системы подавления сигналов сотовой связи, организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Это повышает прозрачность процедур и уровень безопасности на всех этапах проведения экзаменов.

К проведению ЕГЭ будет привлечено 7 345 педагогических работников, включая 700 технических специалистов, прошедших обязательное обучение. За соблюдением правил и объективностью процедур будут следить 746 аккредитованных общественных наблюдателей.

В целях обеспечения безопасности и соблюдения всех требований проводятся совместные мероприятия с ГУ МВД по Самарской области, министерством здравоохранения, энергетики, ЖКХ и муниципальными администрациями. В числе мер — надежное электроснабжение, исключение шумных мероприятий и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

Отдельное внимание уделено действиям при поступлении сигналов оповещения: "По вашему поручению Министерством разработан алгоритм действий при проведении экзамена в случае получения сигнала о ракетной и беспилотной опасности на территории региона", — доложил министр образования региона.
В случае объявления сигнала "Ракетная опасность" или "Атака БПЛА" до 8:00 утра, порядок действий следующий: руководитель органа управления образованием через группу мессенджера МАКС направляет всем руководителям школ официальное оповещение. В нем указывается точное время объявления сигнала и ставится задача проинформировать родителей и участников экзамена о том, что время начала экзамена переносится.

Руководители школ, в свою очередь, незамедлительно оповещают родителей и обучающихся через электронный дневник, а также родительские и ученические чаты в МАКСе. При отсутствии мессенджера используется СМС-информирование. Если участники все же прибыли в пункт проведения экзамена, то им будет обеспечен прием с размещением в укрытиях.

Если сигнал "Ракетная опасность" или "Атака БПЛА" будет во время проведения ЕГЭ, то незамедлительно всех участников экзаменационного мероприятия переведут в безопасное помещение, которое оборудовано в каждом учебном заведении, после чего каждый родитель через те же системы связи будет оповещен о текущей обстановке.

Вячеслав Федорищев поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить информирование населения через региональные СМИ об алгоритмах действий при ЧС во время проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли спокойно и уверенно сдавать экзамены, а родители заранее понимали порядок действий в нештатных ситуациях.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31