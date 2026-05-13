Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Кошелевым. Стороны обсудили проблематику, возможности и направления развития строительной сферы региона.

"Всегда, когда принимаем решения по бюджету, по развитию строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, с вами советуемся - вы работаете в профильном комитете Государственной думы и при этом как человек, очень хорошо знающий Самару, Самарскую область, построивший здесь один из самых благополучных микрорайонов, хорошо чувствуете ситуацию, - отметил губернатор. - Мы сейчас принимаем ряд решений в строительном блоке, прошу вас более активно подключиться к работе в этом направлении, в целом вижу, что ваши знания, опыт могут быть более применимы в жизни Самарской области. Нам необходимо максимально мобилизовать все силы и средства, с тем чтобы вместе, единым фронтом проходить все препятствия и использовать существующие возможности для развития".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил главе региона, секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеславу Федорищеву о намерении участвовать в процедуре предварительного голосования "Единой России" весной 2026 года. Он уже лично подал необходимые документы в региональный оргкомитет.

"Мне не понаслышке знакомы все проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительстве и задачи, которые вы ставите, - подчеркнул депутат. - За годы работы в Госдуме я приобрел достаточно высокую экспертность и опыт в законотворчестве. Любой закон - это инструмент, который должен работать на благо людей - каждой семьи, каждого жителя нашего региона. Поэтому я принял абсолютно осознанное решение - подать заявку на предварительное голосование от партии "Единая Россия", написал заявление о вступлении в партию. И если население нашего региона окажет мне доверие, с огромной отдачей буду трудиться на благо Самарской области, чтобы качество жизни семей улучшалось и чтобы, как вы ставите задачу, наш регион служил примером для всей нашей страны с точки зрения прозрачности тарифов, хорошего качества услуг, которые должны оказывать управляющие компании в наших населенных пунктах".

Владимир Кошелев - коренной самарец, прошел путь от простого токаря на куйбышевском заводе до политика федерального уровня, является кандидатом экономических наук, экспертом в сфере жилищного строительства.

Губернатор поддержал решение депутата, подчеркнув, что оно укрепит региональную команду. "Очень рад, что вы такое решение приняли. Как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" полностью его поддерживаю. Вам в процедуре предварительного голосования желаю успеха. И по ее итогам, если все будет благополучно и люди вас поддержат, то будем вместе планировать дальнейшую работу", - резюмировал Вячеслав Федорищев.