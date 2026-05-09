16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Победы Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре В Самаре подвели итоги второго потока региональной программы "Школа героев" В День радио Вячеслав Федорищев посетил ПГУТИ Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов и жителей области с Днем Победы:

"С Днем Победы!

Дорогие ветераны, уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с самым дорогим и важным для каждого из нас праздником.

Память об этом ВЕЛИКОМ ДНЕ и героическом подвиге всего нашего народа объединяет людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий. Готовность к самопожертвованию, безусловная любовь к Родине, невероятное трудолюбие и сила воли — эти качества присущи каждому, кто прошел Великую Отечественную войну. Многие, к сожалению, не вернулись домой.

Куйбышев тогда стал запасной столицей страны, 500 тысяч жителей области ушли на фронт.

233 человека были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За значительный вклад жителей городов Самарской области в достижение Победы Указом Президента Самаре и Сызрани присвоено Почетное звание "Город трудовой доблести".

Сегодня Россия переживает непростые времена. Сейчас особенно важно проявить боевой дух, твердый характер, сплоченность. Наши воины защищают страну на СВО, так же, как и тогда, порой ценой своей жизни. От их мужества и стойкости зависит будущее нашей Отчизны. Мы обязательно продолжим их поддерживать, так же искренне, дружно и со всей ответственностью.

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, долгих и счастливых лет жизни!"

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31