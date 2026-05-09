Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Победы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов и жителей области с Днем Победы:

"С Днем Победы!

Дорогие ветераны, уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с самым дорогим и важным для каждого из нас праздником.

Память об этом ВЕЛИКОМ ДНЕ и героическом подвиге всего нашего народа объединяет людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий. Готовность к самопожертвованию, безусловная любовь к Родине, невероятное трудолюбие и сила воли — эти качества присущи каждому, кто прошел Великую Отечественную войну. Многие, к сожалению, не вернулись домой.

Куйбышев тогда стал запасной столицей страны, 500 тысяч жителей области ушли на фронт.

233 человека были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За значительный вклад жителей городов Самарской области в достижение Победы Указом Президента Самаре и Сызрани присвоено Почетное звание "Город трудовой доблести".

Сегодня Россия переживает непростые времена. Сейчас особенно важно проявить боевой дух, твердый характер, сплоченность. Наши воины защищают страну на СВО, так же, как и тогда, порой ценой своей жизни. От их мужества и стойкости зависит будущее нашей Отчизны. Мы обязательно продолжим их поддерживать, так же искренне, дружно и со всей ответственностью.

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, долгих и счастливых лет жизни!"