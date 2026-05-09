Геннадий Котельников: "Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла"

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем Победы:
"Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник — символ нашей национальной гордости и вечной памяти о беспримерном подвиге страны и народа. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, исторически нашу "священную сплоченность" питали чувство патриотизма и ответственность за судьбу Родины, вдохновляя на ратные подвиги и великие победы.
Единство и вера в свою страну — это та могучая сила, которую мы унаследовали от поколения победителей. Современные защитники Отечества — внуки и правнуки героев Великой Отечественной с тем же бесстрашием и доблестью отстаивают суверенитет нашей Родины. И в этой преемственности залог нашей несокрушимой мощи, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев.
Самарская земля всегда была и остается надежной опорой для фронта. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал "запасной столицей", здесь ковались щит и оружие Победы. Более полумиллиона самарцев ушли на фронт. И сегодня наши воины-земляки проявляют мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
В школах и молодежных центрах крепнет связь поколений: волонтеры Победы, юнармейцы, поисковые отряды делом доказывают, что память о великом подвиге жива не только в учебниках, но и в сердцах молодежи. Эта неугасаемая память дает силы вновь защищать свободу и независимость нашей страны, наше право на мирную жизнь и созидательный труд на родной земле.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Мужества и отваги всем защитникам России — участникам специальной военной операции, мощи и процветания нашему любимому Отечеству!"
