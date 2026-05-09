16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геннадий Котельников: "Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла" КбшЖД запустила поезд Самара – Уфа Розы и тюльпаны: какие цветы жители Самары дарят учителям на последний звонок В Строительно-энергетическом колледже прошел Бал Победы Участвовать в "МолоТе" всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

Общество

Геннадий Котельников: "Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем Победы:

Фото: Иван Макеев

"Уважаемые жители Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник — символ нашей национальной гордости и вечной памяти о беспримерном подвиге страны и народа. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, исторически нашу "священную сплоченность" питали чувство патриотизма и ответственность за судьбу Родины, вдохновляя на ратные подвиги и великие победы. 

Единство и вера в свою страну — это та могучая сила, которую мы унаследовали от поколения победителей. Современные защитники Отечества — внуки и правнуки героев Великой Отечественной  с тем же бесстрашием и доблестью отстаивают суверенитет нашей Родины. И в этой преемственности залог нашей несокрушимой мощи, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. 

Самарская земля всегда была и остается надежной опорой для фронта. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал "запасной столицей", здесь ковались щит и оружие Победы. Более полумиллиона самарцев ушли на фронт. И сегодня наши воины-земляки проявляют мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В школах и молодежных центрах крепнет связь поколений: волонтеры Победы, юнармейцы, поисковые отряды делом доказывают, что память о великом подвиге жива не только в учебниках, но и в сердцах молодежи. Эта неугасаемая память дает силы вновь защищать свободу и независимость нашей страны, наше право на мирную жизнь и созидательный труд на родной земле. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Мужества и отваги всем защитникам России — участникам специальной военной операции, мощи и процветания нашему любимому Отечеству!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31