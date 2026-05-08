"Наследники Победителей": медиапроект фонда "Защитники Отечества" объединил истории потомков участников Великой Отечественной войны

Акция "Наследники Победителей", приуроченная ко Дню Победы, проводится фондом "Защитники Отечества" уже в третий раз. Цель проекта — сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны и рассказать о героях сегодняшнего дня, которые продолжают семейные традиции служения Отечеству.

"День Победы — самый главный, священный праздник для каждого из нас. В этот день чувствуется особое единение и сплоченность нашего народа. Мы чтим и передаем из поколения в поколение память о тех, кто защищал Родину на фронте и совершал трудовые подвиги в тылу, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. Сегодня наши защитники — участники специальной военной операции — продолжают это ратное дело, отстаивая честь и будущее России. Наш долг как потомков героического поколения — быть едиными и с гордостью нести знамя Великой Победы", — отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Накануне Дня Победы ветеран СВО, выпускник региональной программы "Школа героев" (инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской "Время героев") Олег Зорин передал в библиотеку самарского филиала фонда "Защитники Отечества" свою новую книгу.

Это не мемуары, а серьезнейший историко-правовой анализ эволюции поощрений военнослужащих России. Опираясь на личный боевой опыт, автор разобрал не только юридические аспекты, но и психологическое воздействие поощрений на бойца. Фундаментальный труд для всех, кто хочет понять истинную мотивацию защитников Родины. Особое место в жизни Олега Зорина занимает память о его предках — участниках Великой Отечественной войны.

Это не просто строки в семейном архиве, а история доблести, переданная по наследству. Один из них — прадедушка, старшина милиции Михаил Ламанов. Пока передовая гремела орудиями, он нес свою незримую вахту в тылу, охраняя покой Куйбышева, сражаясь с мародерством и преступностью, чтобы город жил по законам справедливости даже в военное лихолетье. Другая кровная боль и слава — в роду супруги Евгении. Гвардии старший сержант Алексей Фирсов, командир бронетранспортера, не вернулся из боя. Он геройски пал 13 февраля 1945 года на земле Германии у деревни Нелище, в ходе стремительной наступательной операции, приближая Победу ценой собственной жизни.

Другой герой акции "Наследники Победителей" — ветеран СВО, выпускник второго потока "Школы героев", руководитель АНО "Сердце воина" Сергей Сибилев. Старший лейтенант зарекомендовал себя как грамотный офицер и тактик, последовательно занимая должности командира разведывательного взвода и командира разведывательного батальона 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Семейная история Сергея Евгеньевича неразрывно связана с подвигом предков. Его дедушка, Сергей Андреевич, прошел три войны — Финскую, Японскую и Великую Отечественную. Он был награжден орденом, аналогичным современному ордену Мужества, а также медалью "За отвагу" и множеством других боевых наград. Сохранились документы, подтверждающие, что он лично вынес с поля боя 26 раненых бойцов.

"Меня назвали в его честь", — делится ветеран.

Боевой опыт и нравственные ориентиры ветеранов Великой Отечественной войны сегодня наследуют участники СВО, которые не только сражаются за Родину, но и вносят серьезный вклад в науку и культуру, передавая потомкам правду о подвиге и истинной мотивации российского воина. Память о героическом прошлом становится фундаментом для воспитания будущих поколений.