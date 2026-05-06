16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участники второго потока программы "Школы героев" защищают свои проекты В образовательном центре "Южный город" состоялась встреча с героями нашего времени Самарская область готовится отметить 81‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Состоялась премьера документального фильма "Учителя Победы", соавторами которого стали советники по воспитательной работе из Самарской области Энергетики "Т Плюс" проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани

Общество

Участники второго потока программы "Школы героев" защищают свои проекты

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участники второго потока региональной программы "Школа героев" защищают свои проекты перед аттестационной комиссией. Защита проектов продлится три дня.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

Образовательная программа "Школа героев" для участников специальной военной операции была запущена в регионе в 2024 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по аналогии с президентской программой "Время героев". Самарская область стала пилотным регионом, проект реализовали министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и АНОО ДПО "Таволга".

Первый поток обучения выпустился в прошлом году. Для второго потока образовательная программа была существенно расширена и дополнена.

"Школа героев" — это уникальная мера поддержки для участников специальной военной операции, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Так как для Самарской области это уже второй поток, мы смогли усовершенствовать программу, стало больше модулей, которые помогают представлять свои проекты, продвигать их".

Важной частью обучения стала разработка социально значимого проекта совместно с наставником из числа руководителей органов власти и предприятий, депутатов.

"Это было принципиально для программы, чтобы у ребят, которые обучаются, были наставники. Наставники именно из региональных, из муниципальных органов власти, те, кто может передать свой управленческий опыт, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области, наставник участника "Школы героев" Вячеслав Романов. — При этом обучение было взаимным, наставники тоже многое почерпнули из совместной работы. При разработке проекта участники глубоко погрузились в конкретные проблемы и нашли их практическое решение".

Участники второго потока нередко во время работы над проектом находили помощь и поддержку у своих предшественников — участников первого потока "Школы героев". Так, например, наставником Евгения Озерова стал глава Волжского района Александр Шарков, участник СВО и выпускник первого потока "Школы героев".

"Мой проект посвящен комплексному развитию поселка Рощинский, — рассказал Евгений Озеров. — Здесь живут военнослужащие и их семьи, думаю, наш долг создать здесь достойные условия, обновить инфраструктуру. Уже ведется работа по объектам образования, в планах — спортивные детские площадки, дорожное покрытие, освещение".

Проекты участников касаются совершенно разных тем: обеспечение кадрами, экология, благоустройство, меры поддержки для участников СВО и членов их семей, патриотическое воспитание и другие. После завершения обучения участники второго потока продолжат работу над реализацией своих проектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31