В Самаре госпитализировали парня, который разогнался и слетел с самоката на дорогу

Во вторник, 5 мая, в 16:40 в Промышленном районе госпитализировали водителя электросамоката, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, напротив дома № 98 на проспекте Кирова 21-летний самарец, управляя электросамокатом KUGO G 4max, не выдержал скорость, позволяющую вести контроль за движением, не справился с рулевым управлением и упал с него на проезжую часть.