В массовом ДТП в Новокуйбышевске пострадали два человека

В пятницу, 1 мая, в Новокуйбышевске столкнулись три легковушки и грузовик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 20:05 на 2 км автодороги "Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1" 24-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где обгон запрещен, и столкнулся с легковой автомашиной Saab. Затем Priora ударила ВАЗ 21214, двигавшийся в попутном направлении, после чего Lada Priora и ВАЗ 21214 столкнулись с ехавшим навстречу большегрузом Iveco.

С места ДТП госпитализированы водитель отечественного внедорожника и его пассажир — 34-летняя женщина. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.