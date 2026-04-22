Косуля стала причиной аварии в Ставропольском районе

В Самарской области произошло ДТП с участием дикого животного, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Во вторник, 21 апреля, около 11:55 на 1,5-км отметке автодороги "М‑5 "Урал" 24-летний водитель Volkswagen Jetta из‑за несоблюдения безопасной скорости движения сбил косулю.
Животное отбросило на встречную полосу, где оно столкнулось с автомобилем Lada Kalina. 48-летняя водитель отечественного автомобиля получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
Косуля погибла.
