В Самаре сбили 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный

В понедельник, 8 июня, в 11:10 под колеса автомобиля попал 20-летняя пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 45-летняя водитель Lada Largus двигалась по улице Лейтенанта Шмидта со стороны улицы Жуковского. Напротив дома № 110 по ул. Ново-Садовой она наехала на 20-летнюю девушку, которая, нарушив ПДД, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. С места ДТП ее госпитализировали.