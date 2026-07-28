Искусство художественной фотографии продемонстрирует выставка в "Новом пространстве"

В пятницу, 31 июля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки работ участников Международного фестиваля арт-фотографии "Форма, образ, воображение". Экспозиция представит искусство лучших фотографов из Самары, других городов России и четырёх зарубежных стран.

Международный фестиваль "Форма, образ, воображение" посвящен художественной фотографии, жанру который расширил спектр техник работы с кадром, композицией, цветом изображения. Изначально созданная как альтернатива живописи, фотография стала еще одним способом для художника выразить свои мысли и чувства, возможностью для творческих экспериментов и инструментом визуальной лирики.

"Особое место в экспозиции занимает экзистенциалистская концепция — идея о том, что в условиях внешней суеты и проблем человек способен погрузиться в глубины собственного духовного состояния, задуматься о смысле своего жизненного предназначения. В работах фотохудожников это выражается через визуальные метафоры, ищущие ответы на вопросы внутреннего мира и существования", — поделились организаторы фестиваля.

В состав выставки войдут работы, созданные с использованием таких методов, как длинная выдержка, коллаж, мультиэкспозиция, пиктореализм, применение творческих объективов, в том числе использование монокля, раскрывая богатство выразительных средств в жанре арт-фотографии.

Экспозиция "Форма, образ, воображение" будет действовать в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 31 июля по 29 августа 2026 года.