В галерее "Виктория" пройдет Неделя современной музыки

Неделя современной музыки пройдет с 7 по 12 июля в галерее "Виктория". Она включает в себя 9 событий для взрослых и 9 детских мероприятий. Билеты можно приобрести на каждое отдельное событие или купить абонемент на всю неделю.

Выступление Сергея Летова, презентация нового альбома Spurv, концерт Московского ансамбля современной музыки в библиотеке и концерт Сони Скобелевой на крыше, виниловый dj-сет от Oblast с видом на волжский закат, ридинг-группы, лекции и мастер-класс по созданию цифрового синтезатора и параллельная детская программа — все это планируется на Неделе современной музыки в галерее "Виктория".

Программа

7 июля 19:00

Ридинг-группа "Карлхайнц Штокхаузен. О музыке" (место: библиотека). Ведущий: Максим Молох — самарский музыкант и диджей. Вход свободный по регистрации.

8 июля 19:00

Концерт Сергея Летова. Сергей Летов — российский музыкант, саксофонист, импровизатор (место: крыша). Билет — 500₽.

9 июля 19:00

Концерт Московского ансамбля современной музыки. Программа МАСМ — это музыкальное исследование границ человеческого сознания, балансирующее между социальным хаосом и глубоким личным уходом (место: библиотека). Билет — 1000₽.

10 июля 19:00

Презентация альбома Spurv "Samba de Barinovka" и мини-лекция Дмитрия Крылова. Дмитрий Spurv — самарский музыкант, со-основатель культового лейбла Oblast и частый коллаборатор легенды русской электронной сцены AL-90 (место: лекторий). Вход свободный по регистрации.

11 июля 17:00

Лекция Леонида Кравченко "Алгоритмы и музыка машин". Леонид Кравченко — музыкальный обозреватель, автор канала о странной музыке Whatʼs That Noise? , сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры (место: лекторий). Билет — 300₽.

11 июля 19:00

Концерт Сони Скобелевой. Соня Скобелева — звуковой художник и мультиинструменталист, работающая на стыке электронного саунда и живого инструментального звучания (место: крыша). Билет — 300₽.

12 июля 13:00

Трогательный оркестр. "Трогательный оркестр" — это семейный концерт, в котором слушатели могут взаимодействовать с музыкантами и прикасаться к инструментам во время исполнения, чтобы ощутить природу музыки. Приглашаем к участию глухих и слабослышащих детей от 7 до 12 лет и их родителей (количество участников — до 15 детей, место: библиотека). Вход по регистрации.

12 июля 13:00

Мастер-класс по сборке DIY-синтезатора. На мастер-классе каждый участник научится собирать цифровой синтезатор на базе Pico 1. Пятичасовое занятие будет сопровождаться вступительной лекцией, а сразу после вы узнаете, как паять компоненты и собирать их под единым корпусом (место: универсальная мастерская). Группа: 8 человек. Длительность: 5 часов. Билет — 5000₽ (материалы включены в стоимость).

12 июля 19:00

Виниловый диджей-сет на крыше от самарского комьюнити Oblast. Завершающее мероприятие "Недели современной музыки" — закат на крыше под успокаивающий аккомпанемент пластинок из личных коллекцией самарских музыкантов и диггеров tsyo, d. towärds и hasis (место: крыша). Билет — 300₽.