16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В галерее "Виктория" пройдет Неделя современной музыки В "ЗИМ Галерее" представят выставку "Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила" Выставка в областной библиотеке представит читателям выдающихся медиков в истории губернии От Волги до Черного моря: в Самаре открылась выставка "Трое в лодке" Музей Эльдара Рязанова и "Заварка" подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" пройдет Неделя современной музыки

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Неделя современной музыки пройдет с 7 по 12 июля в галерее "Виктория". Она включает в себя 9 событий для взрослых и 9 детских мероприятий. Билеты можно приобрести на каждое отдельное событие или купить абонемент на всю неделю.

Выступление Сергея Летова, презентация нового альбома Spurv, концерт Московского ансамбля современной музыки в библиотеке и концерт Сони Скобелевой на крыше, виниловый dj-сет от Oblast с видом на волжский закат, ридинг-группы, лекции и мастер-класс по созданию цифрового синтезатора и параллельная детская программа — все это планируется на Неделе современной музыки в галерее "Виктория".

Программа

7 июля 19:00
Ридинг-группа "Карлхайнц Штокхаузен. О музыке" (место: библиотека). Ведущий: Максим Молох — самарский музыкант и диджей. Вход свободный по регистрации.

8 июля 19:00
Концерт Сергея Летова. Сергей Летов — российский музыкант, саксофонист, импровизатор (место: крыша). Билет — 500₽.

9 июля 19:00
Концерт Московского ансамбля современной музыки. Программа МАСМ — это музыкальное исследование границ человеческого сознания, балансирующее между социальным хаосом и глубоким личным уходом (место: библиотека). Билет — 1000₽.

10 июля 19:00
Презентация альбома Spurv "Samba de Barinovka" и мини-лекция Дмитрия Крылова. Дмитрий Spurv — самарский музыкант, со-основатель культового лейбла Oblast и частый коллаборатор легенды русской электронной сцены AL-90 (место: лекторий). Вход свободный по регистрации.

11 июля 17:00
Лекция Леонида Кравченко "Алгоритмы и музыка машин". Леонид Кравченко — музыкальный обозреватель, автор канала о странной музыке Whatʼs That Noise? , сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры (место: лекторий). Билет — 300₽.

11 июля 19:00
Концерт Сони Скобелевой. Соня Скобелева — звуковой художник и мультиинструменталист, работающая на стыке электронного саунда и живого инструментального звучания (место: крыша). Билет — 300₽.

12 июля 13:00
Трогательный оркестр. "Трогательный оркестр" — это семейный концерт, в котором слушатели могут взаимодействовать с музыкантами и прикасаться к инструментам во время исполнения, чтобы ощутить природу музыки. Приглашаем к участию глухих и слабослышащих детей от 7 до 12 лет и их родителей (количество участников — до 15 детей, место: библиотека). Вход по регистрации.

12 июля 13:00
Мастер-класс по сборке DIY-синтезатора. На мастер-классе каждый участник научится собирать цифровой синтезатор на базе Pico 1. Пятичасовое занятие будет сопровождаться вступительной лекцией, а сразу после вы узнаете, как паять компоненты и собирать их под единым корпусом (место: универсальная мастерская). Группа: 8 человек. Длительность: 5 часов. Билет — 5000₽ (материалы включены в стоимость).

12 июля 19:00
Виниловый диджей-сет на крыше от самарского комьюнити Oblast. Завершающее мероприятие "Недели современной музыки" — закат на крыше под успокаивающий аккомпанемент пластинок из личных коллекцией самарских музыкантов и диггеров tsyo, d. towärds и hasis (место: крыша). Билет — 300₽.

Подробная программа недели — на сайте. Расписание детской недели современной в музыки в канале Детская Галереи "Виктория".

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2